In Zeiten der Corona-Krise ist die Stärkung des Immunsystems von immenser Wichtigkeit. Natur- und Landschaftsführer empfehlen vor allem jetzt, Wildkräuter zu sammeln und sich viel Bewegung an der frischen Luft zu holen. Derzeit gibt es gegen das Coronavirus noch keinen Impfstoff und auch kein Kraut scheint gegen die Krankheit gewachsen zu sein.

Aber Kräuter, die das menschliche Immunsystem stärken, wachsen derzeit in Hülle und Fülle auf unseren Wiesen und Feldern und im Idealfall sogar im eigenen Garten. Das schöne frühlingshafte Wetter macht es möglich. Die gesunde Bewegung an der frischen Luft gibt es beim Sammeln sogar noch gratis dazu – was will man mehr? Der Bärlauch steht gerade voll im Saft und auch Giersch, Löwenzahn und Brennnessel gedeihen in aller Pracht.

Gesunde Smoothies

Daraus lässt sich zum Beispiel mit einer viertel Zitrone samt unbehandelter Schale, einer Orange, zwei bis vier Würfel kandiertem Ingwer, einem halben Liter Wasser oder einer Buttermilch-Apfelsaft-Kombination ein gesunder und schmackhafter Smoothie mixen. Zur Zeit ein prächtiges Vitamingetränk, das dem eigenen Körper gut tut. Die Wochenblick-Redaktion kann ihren Lesern derzeit ein Buch besonders empfehlen: „Wildfrüchte, -Gemüse, -Kräuter – Erkennen, Sammeln und Genießen“ ist ein Klassiker der „Kräuterfee“ Elisabeth Maria Mayer. In diesem Buch stellt die Autorin rund 60 Wildpflanzen vor und beschreibt, wann und wo man sie findet, wie man sie erkennt und wie vielseitig sie einsetzbar sind. Wildgemüse und -kräuter, wie die Gundelrebe, Sauerampfer, wilder Thymian oder Waldmeister, sowie Wildfrüchte, wie Brombeere, Hagebutte, Holunderbeere, Schlehe, Waldhimbeere oder Weißdorn, lassen sich in Wiesen und Wäldern, an Acker oder Uferrändern sowie in Hecken finden und in der Wildkräuterküche einsetzen sowie zu wohltuender Naturkosmetik verarbeiten.

Saisonale Rezepte

Das Werk beginnt im Frühjahr (März, April) mit frisch verwendbaren Pflanzen für Salate und Tees, führt weiter zum Frühsommer (Mai, Juni) und Sommer (Juli, August) mit verschiedenen Rezepten für einfachere Gerichte, Salate, Getränke und Teemischungen. Es endet im Herbst (September, Oktober) mit Tipps für Duftkissen und Rezepten aus Früchten und Pflanzen, die gut geeignet sind, für den Winter konserviert zu werden.

