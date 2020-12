Bild: YouTube https://www.youtube.com/embed/VOqOidzyLvc

Im Internet wurde ein Video zum viralen Hit, das am 12. Dezember in den U.S.A. entstand. Da sich eine 2-Jährige weigerte, im Flieger eine Maske zu tragen, wurde die Familie vom Flug ausgeschlossen, musste das Flugzeug verlassen und erhielt zudem noch lebenslang Flugverbot bei der Airline.

Das Video beginnt mit dem Bericht der Mutter, die schockiert erzählt, dass die Familie erst im Flugzeug Ärger bekam, da sich die 2-jährige Tochter nicht an die Maskenverpflichtung halten wollte. Nach Diskussionen erhielt die Familie zudem noch ein lebenslanges Flugverbot bei der Airline.

Familie mit Kräften und Nerven am Ende

Millionen Menschen haben sich das Video bereits auf Instagram bereits angesehen, in dem Eliz Orban in Tränen aufgelöst über ihren Rauswurf aus dem Flugzeug berichtet.

„Wir wurden gerade aus einem Flugzeug geschmissen“, sagt sie, „weil unser zweijähriges Kind keine Maske aufsetzen wollte“.

Maskenpflicht ab zwei Jahren

Das Drama soll sich kurz vor dem Start ihres United Airlines Fluges von Colorado nach New Jersey abgespielt haben. In den Vereinigten Staaten sind Fluggäste ab zwei Jahren zum Tragen von Masken verpflichtet. Im Video ist zu sehen, wie die Eltern verzweifelt versuchen, dem Kind die Maske überzustülpen, doch die Kleine will nicht und fängt letztlich an weinen.

Nach neueren Informationen überlegt die Airline inzwischen, ob das Handeln ihrer Mitarbeiter gerechtfertigt war. Ein erstes Einlenken ist die Refundierung der Tickets. Ob das Flugverbot wieder aufgehoben wurde ist nicht bekannt.

(AA)