Bild: Vorder- und Hintergrund: Pixabay; Komposition: Wochenblick

Rektor Meinhard Lukas soll wenig Verständnis für die rücksichtslose Aktion haben. Trotz seine strengen Ermahnung feierten 26 Studenten der Universität am vergangenen Samstag eine Abschiedsparty. Jetzt wurde einer von ihnen positiv auf Corona getestet. Nun ist die Sorge unter allen Menschen groß, die Kontakt zu diesem Personenkreis hatten.

Eigentlich stellte die Universität bereits am 10. März den Lehrbetrieb ein. Das Rektorat wies die Studenten an, soziale Kontakte auf das Notwendigste einzuschränken. Teilnehmer eines internationalen Austauschprogramms namens „Troika“ ignorierten die Vorgaben. 26 junge Menschen aus Russland, Italien und Österreich feierten noch am Samstag, dem 14. März, ausgelassen Party in einem Studentenheim.

Russischer Partygast ist Corona-positiv

Einer der Studenten wurde nach seiner Rückkehr nach Russland positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Jetzt befürchten auch die anderen Partygäste und alle die mit ihnen Kontakt hatten eine Infektion. Laut Rektorat wurden umgehend die Gesundheitsbehörden und das Wissenschaftsministerium von diesem „Unfug“ informiert.

Ansteckungen auch bei Studentenparty in Innsbruck

Ein ähnlicher Sachverhalt wird auch aus Innsbruck berichtet. Dort steckten sich Studenten bei einer Erasmus-Party an. Studenten der Universität Innsbruck sollen sich besonders Rücksichtslos verhalten. An die 1.000 von ihnen hätten sich noch am 12. März auf einem Open Air Gelände, der auch Sonnendeck genannten Innpromenade getroffen. Ein bitterböser Kommentator meinte in einem sozialen Medium dazu: „Es muss offenbar nicht jeder besonders intelligent sein, der an einer österreichischen Universität studiert.“