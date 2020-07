Bild: Pixabay

Während in Österreich im Internet noch erbittert diskutiert wird, ob die teure Corona-App überhaupt funktioniert, hat sich Slowenien bereits entschlossen, dem globalistischen Diktat zu folgen. In unserem Nachbarland ist die Nutzung einer Corona-Tracking-App in Zukunft verpflichtend vorgeschrieben.

Ministerpräsident Jansa erklärte, dass sich ein erneuter Lockdown nur mit dieser Maßnahme verhindern ließe. Angeblich werden auch in Slowenien steigende Fallzahlen gemessen. Über Sanktionen für die Nichtbeachtung der Vorschrift wurden noch keine Informationen bekannt gegeben.

Es gibt noch keine App für Slowenien

Die Maßnahme wirkt auf den ersten Blick wie ein besonderer Schildbürgerstreich. Denn es gibt in Slowenien noch keine Corona-Tracking-App. Diese soll erst in einigen Wochen verfügbar sein. Die Opposition kündigte an, die Regelung vor dem Verfassungsgericht prüfen zu lassen.