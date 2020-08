Bild (Demo gegen Corona-Maßnahmen in Berlin am 1. August 2020): Leonhard Lenz, Wikimedia Commons , CCO

3.000 Polizisten sollen in Berlin im Einsatz sein: Nachdem Gerichte das Verbot der großen Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen gekippt haben, wurde ein Großaufgebot an Beamten in die deutsche Hauptstadt beordert. Um die Mittagszeit wurde die Zahl der Teilnehmer auf der Friedrichstraße bereits auf 18.000 geschätzt. Jetzt sollen mehrere Demonstrationen aufgelöst werden – die geplante Kundgebung an der Siegessäule soll noch nicht betroffen sein.

Unsere Kolleg. geben die Auflösung der Versammlung auch entlang der ehemaligen Antretestrecke über Lautsprecherwagen bekannt. Die Durchsage im Wortlaut finden Sie hier als Screenshot.#Berlin2908 pic.twitter.com/ozmS2mgRUs — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 29, 2020

Auflaufen lassen – Taktik der Polizei?

Laut Polizei und Medien sollen die wiederholten Aufforderungen der Beamten, den Mindestabstand einzuhalten, ignoriert worden sein. Doch: Zeugen berichten, dass Beamten die Menge zunächst haben auflaufen lassen, um dann den mangelnden Abstand zu kritisieren. Nicht wenige vermuten hier ein taktisches Vorgehen der Polizei.

Die Polizei versperrt den Demonstranten bei #Berlin2908 an der Friedrichstraße den Weiterzug zur Kundgebung. Die Begründung: überfüllt. Die Menge skandiert: lasst uns durch. Mit dieser Polizeitaktik wird eine Verletzung des Mindestabstand geradezu erzwungen. Paradox oder Absicht? pic.twitter.com/FrkOdJ6J5M — Boris Reitschuster (@reitschuster) August 29, 2020

Friedlicher Widerstand

Laut Medien-Informationen soll die geplante Kundgebung an der Siegessäule derzeit nicht betroffen sein.

An den übrigen Standorten haben die Teilnehmer sich vielfach auf den Boden gesetzt und leisten friedlichen Widerstand. Dennoch rückt die Polizei bereits mit Wasserwerfern an, um die Plätze zu räumen.