Er spaltete sich vom Mainstream ab und wartet seither mit haarscharfen, aber auch beunruhigenden Analysen auf. In seinem August-Essay verfasste Giorgio Agamben seinen dringenden Appell an die Lehrer und Studenten, nach zwei Jahren der Corona-Diktatur endlich ihr politisches Gewissen wiederzufinden. Im Essay würdigt Agamben zwei mutige Professoren, die sich gegen Italiens brutalen Impfzwang stellten. Wochenblick veröffentlicht hier die deutsche Übersetzung des Essays.

Von Bernadette Conrads

Der italienische Star-Philosoph Giorgio Agamben ist bekannt für seine Ansicht, dass der Ausnahmezustand zum neuen Paradigma des Regierens geworden ist. Durch die Corona-Politik begegnet dieser Ausnahmezustand Agamben nun unbestreitbar.

Zwei Namen

Von Giorgio Agamben, am 28. August 2021 für Quodlibet.it

Es sind zwei Namen, die man sich merken sollte: Alessandro La Fortezza und Andrea Camperio Ciani. Die zwei Professoren waren bereit, ihre Lehrtätigkeit aufzugeben, weil sie den grünen Pass als Instrument der sozialen Diskriminierung ablehnen. Hier sind einige Worte, die sie geschrieben haben, der erste in einem Offenen Brief an seine Studenten, der zweite in seinem Rücktrittsschreiben an den Rektor der Universität, an der er unterrichtet.

„Ich werde mich impfen lassen, wenn ich davon überzeugt bin, dass es das Richtige ist, und sicher nicht, um in ein Restaurant, ein Konzert oder sonst wohin zu gehen. Nicht einmal, um meinen Job zu behalten. Denken wir daran, dass ‚der Mensch nicht vom Brot allein lebt‘ (Mt. 4:4) … selbst wenn ich mich eines Tages entscheiden würde, mich impfen zu lassen, oder wenn ich das Bedürfnis hätte, mich einem PCR-Test zu unterziehen, würde ich den grünen Pass nicht herunterladen, damit meine individuellen Entscheidungen, wie auch immer sie aussehen mögen, nicht zu einem Grund werden, diejenigen zu diskriminieren, die andere Entscheidungen getroffen haben.„

„Ich, der Unterzeichner Andrea Camperio Ciani, ordentlicher Professor dieser freien Universität von Padua, erkläre, nachdem ich aus dem Rektoratsdekret erfahren habe, dass der grüne Ausweis für die Vorlesungen obligatorisch ist, Ihnen gegenüber und zur Information der Universitätsministerin Maria Cristina Messa und des Gesundheitsministers Roberto Speranza, dass ich die Ehre und die Würde habe, Ihnen meinen grünen Ausweis zurückzugeben“.

Es sind zwei Beispiele, die, wenn sie von anderen Lehrern befolgt würden, dem berüchtigten Erlass einer Regierung, die Bürger, die den grünen Pass verweigern, als Bürger zweiter Klasse zu diskriminieren und gleichzeitig mit einem besonderen Erlass (Nr. 44/2021, der jetzt in ein Gesetz umgewandelt wurde) von jeglicher Haftung im Falle von Tod oder Verletzung durch Impfstoffe befreit, jeden Wert nehmen würden. Es ist an der Zeit, dass Lehrer und Studenten nach zwei Jahren Ausnahmezustand und der Aufhebung der elementarsten Freiheiten das politische Gewissen wiederentdecken, das aus den Schulen und Universitäten verschwunden zu sein scheint.

