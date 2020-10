Bild: Michael Movchin, Wikimedia, CC BY-SA 3.0

Die beliebte Sängerin Nena (99 Luftballons), die vor allem in der „Neuen Deutschen Welle“ große Bekanntheit erlangte, erlaubte sich eine bescheidene Meinungsäußerung auf Instagram. Offenbar zu viel, um von den Nutznießern und Gläubigen der angeblichen Corona-Krise ertragen zu werden. Die gesamte Maschinerie gleichgeschalteter Medien im deutschsprachigen Raum schlug unmittelbar gegen die 60-Jährige los.

Das derzeit in Deutschland an der Macht befindliche System zeigt Tag für Tag deutlicher ihr autoritäres Gesicht. Freie Meinungsäußerung bringt die Deutschen zwar noch nicht in Haft, aber es wird alles getan, um die Existenzen Andersdenkender zu vernichten. Nun hat sich die beliebte Sängerin Nena nicht klar genug für die Vorgaben des Systems ausgesprochen. Sie schrieb auf Instagram:

„Ich habe meinen tiefen Glauben an Gott. Daher kommt mein Vertrauen ins Leben. Und ich habe meinen gesunden Menschenverstand, der die Informationen und die Panikmache, die von außen auf uns einströmen, in alle Einzelteile zerlegt. Und so ist es mir möglich, mich nicht hypnotisiert von Angst in die Dunkelheit ziehen zu lassen. Lasst uns ins Licht gehen und für die Liebe stehen, denn trotz allem Wahnsinn, den wir hier erleben, glaube ich und weiß, dass der positive Wandel nicht mehr aufzuhalten ist.“

Obwohl Nena kein Wort von der Corona-Krise schreibt, fallen die offenbar komplett entfesselten, gleichgeschalteten Medien in absolut bösartiger Weise über sie her. Das erinnert an nordkoreanische Zustände, in jedem Fall aber an die Vorgangsweise des DDR-Regimes.

Ein paar Headlines von gestern:

Bunte.de: Nena: „Panikmache“, folgt sie jetzt Michael Wendlers Beispiel?

OE24: Umstrittenes Posting: Nena als Corona-Leugnerin?

Berliner Kurier: Folgt Nena dem Wendler in die Verschwörungs-Ecke?

Heute.at: „Panikmache! Auch Nena outet sich als Corona-Leugnerin“

T-online: „Nena: „Panikmache in Einzelteile zerlegt“

RTL: Nenas kryptische Instagram-Botschaft: Wie steht die Sängerin zu Corona?

RP-Online: Nena löst bei Instagram Corona-Debatte aus

Tag24: Herzchen von Xavier Naidoo: Wird Sängerin Nena etwa die nächste Aluhut-Trägerin

RND: Sängerin Nena warnt in seltsamer Botschaft vor Panikmache