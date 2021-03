Bild: Freepik

Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig ist ein deutscher Pharmakologe, Facharzt für Innere Medizin und Mitglied der deutschen Arzneimittelkommission. Kurzum gänzlich unverdächtig, ein „Covidiot“ zu sein. Ludwig kritisiert die Maßnahmen und das Impfchaos nicht nur inhaltlich – auch die wachsende Zensur sei besorgniserregend. Was nicht in den Plan der Regierung passt, wird einfach ausgeblendet.

Von Franziska Bernhard

„Wir wissen nicht einmal, ob Geimpfte das Virus weitergeben können oder nicht“ warnte der Spitzenmediziner. Zusagen der Politik, dass ab Sommer irgendetwas zur Normalität zurückkehren könne hält er für flapsige Durchhalteparolen. “Ich hätte mir auch eine bessere Kommunikation erwartet, was Impfstoffe können und was nicht”, meinte dazu Prof. Ludwig im Gespräch mit den Niederösterreichischen Nachrichten.

Maßnahmen ohne wissenschaftliche Begründung

Zudem gebe es überhaupt keinen ersichtlichen Plan, überhaupt zur Normalität zurückkehren zu können oder zu wollen. Stattdessen werde schwammig um Impfungen lamentiert oder Zwangstestungen verordnet, vor allem aber der wirtschaftliche Suizid durch Lockdowns propagiert – freilich ohne jegliche wissenschaftliche Begründung. Diese Transparenz wäre auch wichtig gewesen, um die Impfbereitschaft der Bevölkerung zu verbessern. Prof. Ludwig hat in Österreich mehrere Interviews im Fernsehen gegeben und war erstaunt, dass kritische Aussagen zur Impfung – zumindest in einer Sendung des ORF – nicht erwünscht waren und nicht gesendet wurden, so der Mediziner weiter.

Medien als Sprachrohr der Regierung

Dass kritische Stimmen aus der Fachwelt systematisch zum Schweigen gebracht werden, kritisierte schon Prof. Sucharit Bhakdi. Insbesondere die öffentlichen Medien wurden zum „hörigen Sprachrohr der Regierung“, deren Aufgabe es ist, möglichst viel Angst zu schüren. Dass die herangezogenen Rechnungen mit den ominösen hunderttausend Toten lediglich Modellrechnungen bar jeglicher Faktengrundlage sind, wird freilich nicht erwähnt. Stattdessen wiederholen regierungstreue Experten wie Karl Lauterbach und Christian Drosten mantraartig die Parole vom Lockdown, während etwa der Immunologe Prof. Stefan Hockertz, der schon früh darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die Maßnahmen medizinisch völlig übertrieben seien, schlichtweg nicht gehört wurde.

Verstoß gegen Richtlinien als Totschlagargument

Dr. Wolfgang Wodarg, der die Maßnahmen biologisch kritisierte, wurde sogar auf YouTube sperren lassen, schnell schoss der öffentliche Rundfunk einen sogenannten „Faktencheck“ hinterher, wo der ZDF-Redakteur Nils Metzger, selbst Experte für „politischen Extremismus“ den studierten Mediziner – und Sozialdemokraten – Wodarg diskreditierte.

Kein Wunder, denn auch YouTube verkündet ungeniert: „Alles, was gegen die Empfehlungen der WHO verstößt, würde einen Verstoß gegen unsere Richtlinien darstellen.“ Also alles, was gegen jene WHO verstößt, deren Chef ein kommunistischer Kriegsverbrecher aus Äthiopien ist.