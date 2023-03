Biden soll Pandemie-Geheimpapiere freigeben

Dieser Beitrag von Kornelia Kirchweger erschien zuerst auf AUF1.INFO

Das FBI schlug sich kürzlich auf die Seite der Verschwörungstheoretiker und räumte ein, die Corona-Pandemie könnte durch ein Labor-Leck in Wuhan entstanden sein. Auf Initiative der Republikaner fordert der US-Senat von Präsident Joe Biden nun die Freigabe aller Geheimdienstinformationen über den Ursprung von Covid-19. Nicht ohne Grund: Die USA haben in der Obama-Ära, mit Joe Biden als Vizepräsident, dem chinesischen Wuhan Institut für Virologie (WIV) Millionen US-Dollar für die „Funktions-Gewinn-Forschung“, also das „Scharfstellen“ von Viren bereit gestellt. Dabei wurde auch ein künstliches Corona-Virus gebaut.

China-Freund Obama

Kritische Beobachter sehen Obama, Biden und seinen Gesundheitsguru Anthony Fauci als Mitverursacher der Pandemie. Sie sprechen sogar von einer Achse der „USA- und China-Kommunisten“. Obama wurde ja oft als solcher bezeichnet. Während seiner Amtszeit war Joe Biden Vizepräsident. Mit im Boot war damals schon Gesundheitsguru Anthony Fauci, Direktor des Nationalen Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID). Auch von dort soll Geld in das Wuhan-Vireninstitut geflossen sein. In jedem Fall wurde dort u.a. ein Corona-Virus „gebaut“, das die Atemwege von Menschen infiziert. Das WIV betreibt auch mindestens seit 2017 geheime Biowaffen-Forschungen mit dem Militär. Den USA war das bekannt.

China-Feind Biden

Man fragt sich also: Warum stellt das FBI ausgerechnet jetzt die bis dato verpönte Labor-Leck-Theorie in den Raum? Offenbar wollen die USA Stimmung gegen China machen und von der Schwäche der USA ablenken. Denn die neue Achse Moskau/Peking gefällt Biden gar nicht. China spurt nicht, wie das Weiße Haus es will. Die Russland-Sanktionen erweisen sich immer mehr als Schuss ins eigene Knie. China muss deshalb zum Feindbild gemacht werden. Die chinesische Regierung hat die Labor-Leck-Theorie wiederholt scharf zurückgewiesen. Peking warnte davor, die Ursprünge des Virus „zu politisieren“. Die Republikaner wollen jetzt Licht in die Sache bringen. Allen voran die Senatoren Josh Hawley und Mike Braun. Der von ihnen eingereichte Gesetzesentwurf zur Offenlegung der Corona-Geheimpapiere muss noch durch das Abgeordnetenhaus.

Propaganda

Geht er durch, müsste die Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, Avril Haines, die im Besitz der US-Regierung befindlichen Informationen über die wahrscheinlichsten Ursprünge von Covid-19 freigeben. Geheimdienstkreise konzentrieren sich auf zwei Theorien: Ein Labor-Leck oder die Übertragung des Virus über Tiere. Erst vor kurzem hatte das Energieministerium (DOE) dem Weißen Haus und bestimmten Kongressmitgliedern einen Geheimdienstbericht vorgelegt. Der geht davon aus, dass die COVID-19-Pandemie höchstwahrscheinlich durch ein Labor-Leck ausgelöst wurde. Kurz darauf ließ auch FBI-Direktor, Christopher Wray, Ähnliches anklingen.

Es handle sich hier um ein mögliches Leck in einem von der chinesischen Regierung kontrollierten Labor, wodurch Millionen Amerikaner getötet worden seien.

USA mit im Boot

Senator Hawley twitterte als Reaktion auf die FBI-Aussage: „Bei Chris Wray hört es sich an, als wäre Covid Teil eines Biowaffen-Programms“.

Drei Jahre lang seien jene, die eine Wuhan-Laborleck-Theorie vermuteten, zum Schweigen gebracht worden, kritisierte er. Senator Braun forderte Transparenz und mahnte das Recht der Amerikaner auf die Wahrheit ein. Schon im Frühjahr 2021 sorgte der republikanische Kongressabgeordnete, Guy Reschenthaler für Aufsehen: Im staatlichen Wuhan Virenlabor wurden mit Millionen US-Fördergeldern, sprich Steuergeld, „Viren scharf gestellt“ Minutiös zusammengetragene Fakten belegen das und sind in einem Minderheitenbericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses dokumentiert.

Obama-Biden-Fauci-Sumpf

Ex-US-Präsident Barack Obama förderte seinerzeit die Funktions-Gewinn-Forschung bei Viren über die EcoHealth Alliance (gemeinnützige Einrichtung mit Sitz in New York), die seit 2004 Partner des staatlichen Wuhan Virenlabors ist. Über sie gingen zwischen 2009 (Amtsantritt von Obama) und 2019 in Summe 1,1 Millionen US-Dollar über einen Sub-Vertrag an das WIV. Joe Biden musste als damaliger Vizepräsident davon gewusst haben. Auch Fauci. Aus dem von ihm schon damals geleiteten NIAID kamen 600.000 US-Dollar Fördergelder. Fauci war die graue Eminenz hinter dem US-Management der Corona-Pandemie. Seine widersprüchlichen Empfehlungen und Einschätzung sind aus diesem Blickwinkel durchaus verständlich. Ende 2022 verließ er NIAID. Vergeben wurden die Fördermittel von der US-Agentur für Internationale Entwicklung (USAID). 2019 stoppte der damalige US-Präsident Donald Trump die Finanzierung der USAID für dieses Projekt.



Zum Autor: Kornelia Kirchweger war Journalistin bei „Austria Presse Agentur“, Bundespressedienst, „BBC“, „Asahi Shimbun“. Fokus: EU, Asien, USA, Afrika. Seit 2016 beim „Wochenblick“. Rockte die sozialen Medien mit ihrem offenen Brief an Greta Thunberg und machte gegen den UNO-Migrationspakt mobil.