Corona-Virus „höchstwahrscheinlich“ aus Biowaffen-Labor

Dieser Beitrag von Christoph Uhlmann erschien zuerst auf AUF1.INFO

Wieder einmal bestätigt sich eine sogenannte Verschwörungstheorie. Schon fast drei Jahre dauert nun das Gezerre darum, ob SARS-CoV-2 auf natürlichem Weg über eine Zoonose entstanden ist oder durch genetische Manipulation in einem Labor. Der Chef des FBI, Christopher Wray, erklärte nun in einem Interview: Die Labor-Theorie sei die „wahrscheinlichste“. Die Mainstream-Medien, denen die Zuseher und Leser in Scharen davonlaufen, wissen nicht so recht, wie sie jetzt zurückrudern sollen.

Schon Ende April 2020 sagte der damalige US-Präsident Donald Trump, er habe Beweise dafür gesehen, dass das Corona-Virus aus dem Biowaffen-Labor im chinesischen Wuhan stamme. Daraufhin überschlugen sich die System-Medien beim Versuch, diese sogenannte Labor-These lächerlich zu machen.

Verschwörung zur Diskreditierung von Wissenschaftlern

Im Februar – also zwei Monate davor – wurde im medizinischen Fachjournal „Lancet“ ein von 28 Wissenschaftlern unterschriebener Brief abgedruckt, der diese Möglichkeit ebenfalls als reine „Verschwörungstheorie“ abzutun versuchte. Auch Christian Drosten gehörte zu den Unterzeichnern, die damit versuchten, jeden ins Reich der „Verschwörungstheorien“ zu verbannen, der den Labor-Ausbruch auch nur für möglich hielt. Initiator des Briefes war ein gewisser Peter Daszak, der verdächtigt wird, maßgeblich an den Forschungen im Wuhan-Biowaffen-Labor involviert gewesen zu sein. Offengelegte E-Mails zeigen, wie Daszak nach Wissenschaftlern suchte, die das Narrativ, dass das Virus nicht aus dem Labor entkommen ist, unterstützen: „Wir stehen zusammen, um Verschwörungstheorien, die behaupten, dass das 2019-nCoV keinen natürlichen Ursprung hat, scharf zu verurteilen.

Corona „höchstwahrscheinlich“ aus dem Labor

Jetzt ließ der Chef des FBI, Christopher Wray, in einem Interview mit „Fox News“ die Bombe platzen. Dass das Virus aus dem Wuhan-Labor stamme sei, „höchstwahrscheinlich“, so der FBI-Direktor. Diese Äußerung von Wray erfolgte nach einem Bericht des „Wall Street Journal“, wonach eine neue Bewertung des Energieministeriums ergeben habe, dass das Virus höchstwahrscheinlich auf ein Leck im Labor in Wuhan zurückzuführen ist.

Zoonose: Realitätsverweigerung bei Systempresse – WHO stellt Untersuchung ein

Ein Tiefschlag für die verlogene System-Presse, die nun scheinbar nicht mehr weiß, wie sie zurückrudern soll. Der links-globalistische „Standard“ greift in seinem Bericht daher auf eine völlig veraltete Analyse aus dem Vorjahr zurück, die zum Ergebnis kam, dass ein Labor-Ausbruch unwahrscheinlich sei. „Wahrscheinlicher sei jedoch das Szenario, dass die Pandemie am Wildtiermarkt ihren Ausgang nahm.“ Was dort nicht erwähnt wird, ist die Tatsache, dass bis zum heutigen Tag keinerlei Beweis dafür erbracht werden konnte, dass das Virus von einem Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Bei früheren Fällen solcher sogenannter Zoonosen fand sich innerhalb weniger Monate dieser tierische Zwischenwirt – so z. B. bei der Vogelgrippe. Die WHO hat im Februar angekündigt, diese These nicht weiter zu untersuchen. Womöglich deshalb, weil klar ist, dass dieser Zwischenwirt nicht gefunden werden kann?

Eiertanz um die Wahrheit beim ORF

Der „ORF“ sieht sich offenbar genötigt, einen völlig unbekannten Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates zu bemühen, um den FBI-Chef und sein „höchstwahrscheinlich“ zu relativieren. Es herrsche in der US-Regierung keine Einigkeit darüber, wie Covid-19 genau entstanden sei. Nach nun fast drei Jahren schafft es die Labor-Leck-Theorie nun also in die System-Medien. Der Eiertanz um die Wahrheit, den diese wohl auch weiterhin vollführen werden, könnte noch äußerst unterhaltsam werden.

Zum Autor: Christoph Uhlmann war als Bürgerjournalist tätig und begann 2021 beim „Wochenblick“ als Quereinsteiger. Themenschwerpunkte sind vor allem Corona, Wissenschaft und der Great Reset. Im Oktober 2022 wechselte er dann zu AUF1.