“Da hilft keine Werbung mehr” – Zwei Drittel der Corona-Patienten in OÖ geimpft

Die FPÖ-Oberösterreich befindet sich im Umfragen-Höheflug. Sie liegt momentan auf Platz 1 – also sogar vor der ÖVP. Jetzt geht ein Video des freiheitlichen Landtagsabgeordneten und Landesparteisekretärs Michael Binder viral. Gemeinsam mit der FPÖ wollte er vom Gesundheitsminister wissen, wie viele Corona-Patienten in den Spitälern geimpft sind. Doch die Antwort des grünen Ministers blieb aus. Kein Wunder: Mehr als zwei Drittel der Corona-Patienten sind nach Angaben des Krisenstabs “geimpft”. Michael Binder schließt: “Da hilft keine Werbung mehr.”

“Jetzt haben wir beim Gesundheitsminister gefragt wie viele Corona-Patienten in den Spitälern eigentlich geimpft sind. Er hat uns keine Antwort gegeben. Warum ist das so? Ich verrate euch was: In Oberösterreich, laut Krisenstab, sind mehr als zwei Drittel geimpft. Da hilft keine Werbung mehr.”