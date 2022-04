Grenzenlos ungeimpft: Hier lässt das Wochenblick-Team im Sommer die Seele baumeln

Wozu in die Ferne schweifen

Ich mache heuer Urlaub in Österreich. In meiner Heimat finde ich alles, was ich zum Ausspannen und Krafttanken benötige: idyllische Seen zum Baden, schöne Landgasthäuser mit gutem Essen, versteckte Heurigen, um sich in einen schönen Sommerabend zu trinken, nette Leute zum Plaudern und auch Kultur und Natur im Überfluss, um mir die Zeit angenehm zu vertreiben. Für den Besuch der Landesausstellung im nö. Marchegg (plus Spargelverkostung im Marchfeld) muss ich kein Flugzeug besteigen, brauche daher weder grüne Pässe noch sonstige Nachweise, ebenso unproblematisch fahre ich mit meinem Wagen zu den diversen oö. Genussfestivals. Wozu also in die Ferne schweifen…

– Kurt Guggenbichler, Redakteur