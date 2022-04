Lockdown-Hölle wegen Null-Covid-Politik: Die ernsten Gefahren der Politisierung der Medizin

In den letzten 20 Jahren wurden Mediziner (Krankenschwestern und Ärzte) in der Gallup-Umfrage über Ehrlichkeit und Ethik als die vertrauenswürdigsten Berufe eingestuft. Wenn ein Patient einen Arzt aufsucht, kann er davon ausgehen, dass der Arzt nur Behandlungen in Erwägung zieht, die dem Patienten zugutekommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die jahrhundertelange medizinische Praxis eine Tradition des Vertrauens geschaffen hat, bei der der Patient davon ausgeht, dass sich der Arzt an den antiken Hippokratischen Eid (zuerst nicht schaden) und die moderne Genfer Erklärung, die vom Weltärztebund veröffentlichte Ethik der medizinischen Praxis, hält.

Übersetzung des Beitrages von Dr. Joe Wang auf Brownstone.org

Das ärztliche Gelöbnis der Genfer Erklärung lautet unter anderem: “Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen des Alters, der Krankheit oder Behinderung, des Glaubens, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Nationalität, der politischen Zugehörigkeit, der Rasse, der sexuellen Orientierung, der sozialen Stellung oder irgendeines anderen Faktors zwischen meine Pflicht und meinen Patienten treten.” Die politische Zugehörigkeit sollte keine Rolle spielen, wenn ein Arzt einen Patienten aufsucht.

Natürlich sind die Dinge selten so einfach, wie sie scheinen. Politik und Medizin gibt es schon so lange wie die menschliche Zivilisation, und beide sind seit der Antike auf individueller Ebene miteinander verwoben. Im Zuge der COVID-19-Pandemie haben wir jedoch vor allem in der westlichen Welt eine Politisierung der Medizin auf institutioneller Ebene festgestellt, die uns alle beunruhigen sollte.

Vor etwa 1.800 Jahren, zur Zeit der Drei Reiche im alten China, lud der Kriegsherr Cao Cao den berühmten Arzt Hua Tuo ein, um seine chronischen Kopfschmerzen zu behandeln, die vermutlich durch einen Gehirntumor verursacht wurden. Hua wollte Caos Schädel öffnen, um den Tumor zu entfernen, aber Cao vermutete, dass Hua von seinen politischen Feinden angeheuert worden war, um ihn zu töten, und ließ Hua deshalb ins Gefängnis werfen. Schließlich starb Hua im Gefängnis, und Cao starb an dem Tumor, den Hua entfernen wollte. Wenn sich Politik und Medizin überschneiden, zerbricht das Vertrauen zwischen Arzt und Patient und beide Parteien leiden.

Spulen Sie vor bis 1949, als die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) die Herrschaft in China übernahm. Unter der KPCh wurden Verdächtigungen wie die von Cao zur Politik, und alles wurde politisiert. Sie übernahm die Kontrolle über jeden Aspekt des Lebens der Menschen, von der Wiege bis zur Bahre.

Im Zuge von COVID haben die Behörden im Westen medizinische Entscheidungen für Millionen von Bürgern getroffen, einige sogar ohne solide wissenschaftliche Unterstützung. Als chinesischer Kanadier, der im kommunistischen China aufgewachsen ist, möchte ich die Menschen vor den Gefahren dieses beispiellosen Vorgehens warnen.

Mein Körper, die Entscheidung der Kommunistischen Partei Chinas

Die KPCh macht sogar die Gebärmutter einer Frau politisch. In den 1950er und 1960er Jahren, als Mao die chinesische Bevölkerung vergrößern wollte, um mehr Menschen für den Kampf gegen den amerikanischen Imperialismus zu haben, wurden die Frauen ermutigt, mehr Kinder zu bekommen. Ich wurde in dieser Zeit geboren, als neuntes Kind in meiner Familie.

Aber in den 1970er Jahren entschied die KPCh, dass Mao sich geirrt hatte und China zu viele Menschen hatte, also führte sie die brutale Ein-Kind-Politik ein, bei der jedes Jahr Millionen von Menschen durch Zwangsabtreibungen getötet wurden. Das ging vier Jahrzehnte lang so weiter. Als das Regime dann 2016 den Bevölkerungsrückgang als Bedrohung für Chinas Wirtschaft und seine eigene Macht ansah, wollte es, dass die Frauen wieder mehr Kinder bekommen und änderte die Ein-Kind-Politik.

Die Kehrtwende der KPCh bei der “Familienplanung” ist nicht nur unmenschlich, sondern hat in mancher Hinsicht das angestrebte Ziel verfehlt. In meinem Fall wurde ich als Teil von Maos Wunsch geboren, mehr Menschen im Kampf gegen die Amerikaner zu haben, aber hier stehe ich auf der Seite der westlichen Demokratien gegen die autoritäre Politik der KPCh.

COVID: eine politische Chance für die KPCh

Als SARS-CoV-2 Ende 2019 in Wuhan auftrat, behandelte die KPCh den Ausbruch sofort als politisch. Die Fakten wurden irrelevant; Pekings politische Erzählung stand an erster Stelle. Als Dr. Li Wenliang am 30. Dezember 2019 auf seiner persönlichen Social-Media-Plattform einige Freunde und Kollegen über die neue Lungenentzündung, die er in Wuhan beobachtet hatte, informierte, wurde er von den Behörden bestraft, da sein Beitrag nicht politisch korrekt war. Später starb er tragischerweise selbst an COVID-19.

Li Wenliang, der Arzt, der versuchte, den Ausbruch des Coronavirus aufzudecken, starb am 6. Februar:

Die politisch korrekte Darstellung lautete damals, dass die neuen Lungenentzündungsfälle in Wuhan nicht existierten. Ein paar Wochen später, als die KPCh die Existenz der Fälle nicht mehr leugnen konnte, teilte sie allen, auch der Weltgesundheitsorganisation, mit, dass das Virus nicht von Mensch zu Mensch übertragbar sei.

Dann, von Ende Januar 2020 bis März 2020, wurden die Lügen der KPCh so verrückt, dass sich ihre Erzählungen gegenseitig widersprachen. Einerseits sperrte sie Wuhan ab und verhinderte Inlandsreisen aus der Stadt in den Rest Chinas; andererseits erlaubte sie weiterhin internationale Reisen von Wuhan in den Rest der Welt, während sie jeden, der ein Reiseverbot aus Wuhan vorschlug, als rassistisch beschuldigte.

Viele glauben heute, dass es die politische Absicht der KPCh war, das Virus in der übrigen Welt zu verbreiten, während sie gleichzeitig versuchte, es in China zu kontrollieren. Es muss die Frage gestellt werden: Hätte das Virus in Wuhan eingedämmt werden können, wenn ein internationales Reiseverbot verhängt worden wäre, so dass die Pandemie und der Tod von mehr als 6 Millionen Menschen weltweit vermieden worden wären?

In jedem Fall ist das Verhalten der KPCh nicht wissenschaftlich zu erklären – es macht nur politisch Sinn. Und es entsprach genau der globalen Sichtweise des Regimes. Die Pandemie könnte als Gelegenheit dienen, dem chinesischen Volk und der Welt zu beweisen, dass das System der KPCh der westlichen Demokratie überlegen ist. Durch strenge und sogar drakonische Abriegelungen, Lügen und die totale Kontrolle der Medien konnte die KPCh die chinesische Bevölkerung davon überzeugen, dass sie die Ausbreitung des Virus in China gestoppt hatte. Gleichzeitig spielten die Medien die Ineffizienz westlicher Demokratien hoch, die nicht in der Lage seien, die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren, was zu Millionen von Toten geführt habe.

Null Omicron, jede Menge Xi

Seit dem Ausbruch der Pandemie sind zweieinhalb Jahre vergangen, und in dieser Zeit hat die KPCh ihr Modell zur Pandemiebekämpfung verbessert. Bis letzten Monat sah es so aus, als könne die KPCh die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle halten – selbst mit der sich schnell ausbreitenden Omicron-Variante und der Ausrichtung eines internationalen Großereignisses wie der Olympischen Winterspiele in Peking. Xi Jinping behauptete, dass diese Leistung unter seiner persönlichen Vision und Führung möglich wurde. Der Kern seiner Strategie ist “Null COVID” – die Beseitigung des Virus mit der ganzen Macht der KPCh.

Ende letzten Jahres tauchte COVID dann in Xi’an auf, einer Stadt mit 13 Millionen Einwohnern. Die Stadt wurde vom 23. Dezember 2021 bis zum 24. Januar 2022 abgeriegelt, und es wurden insgesamt nur 2.053 COVD-Fälle festgestellt. Obwohl es keine offiziellen Statistiken über die durch die Abriegelung verursachten Todesfälle gibt, wurden einzelne Todesfälle gemeldet, die auf den fehlenden Zugang zur medizinischen Versorgung zurückzuführen waren. Es war klar, dass der Schaden durch die Abriegelung schwerer war als die Krankheit selbst.

Null-Covid-Strategie: Lockdown-Hölle Shanghai

Anfang März 2022 traf COVID in Shanghai, der größten Stadt Chinas, ein. Da zu diesem Zeitpunkt keine Todesfälle gemeldet wurden, sprach sich der Spitzenwissenschaftler Dr. Wenhong Zhang, Leiter der COVID-Taskforce der Stadt, für eine Koexistenz mit dem Virus aus. In Anbetracht der Lehren aus Xi’an sollte man meinen, dass eine Abriegelung mit all den damit verbundenen Härten für die Menschen in Shanghai nicht durchgeführt würde. Leider steht ganz China unter Xis persönlicher Führung, und Shanghai ist da keine Ausnahme.

Seit dem 3. April durften mehr als 20 Millionen Einwohner Shanghais ihre Häuser nicht mehr verlassen, so dass viele um Nahrung, Wasser und medizinische Versorgung kämpfen mussten. Im Internet kursierten Berichte über Todesfälle als Folge der rigorosen Maßnahmen. Am 12. April waren immer noch mindestens 15 Millionen Einwohner in ihren Häusern eingeschlossen.

Wir wissen nicht, wie viele Menschen durch die Abriegelung ums Leben gekommen sind, aber angesichts der Größe der Bevölkerung sind es wahrscheinlich mehrere Tausend. Hier ist ein Beispiel. Professor Larry Hsien Ping Lang, ein Wharton-Absolvent, bekannter Wirtschaftswissenschaftler und Fernsehmoderator in Shanghai, der offen die marxistische Ideologie vertritt, konnte seiner Mutter nicht helfen. Sie starb vor einem Krankenhaus, als sie stundenlang auf das Ergebnis ihres COVID-Tests wartete, den sie brauchte, um für ihre Routinebehandlung ins Krankenhaus zu kommen. Die brutalen Abriegelungen betreffen alle, auch die KPCh-Eliten.

So wie es Maos Politik nicht geschafft hat, mich dazu zu zwingen, ein KPCh-liebender antiamerikanischer Soldat zu werden, fehlt es Xi Jinpings Abriegelungen an gesundem Menschenverstand, denn die Maßnahme hat sich jetzt als nutzlos erwiesen, um Omicron abzuwehren. Infolgedessen sind wir Zeugen einer weiteren von Menschen verursachten Katastrophe, die sich in Shanghai und möglicherweise auch in anderen chinesischen Städten ereignet. Man kann nur hoffen, dass der Null-COVID-Absperrungswahnsinn aufhört, bevor noch mehr Menschen sterben. Das chinesische Volk hat schon genug gelitten.

Schluss mit der Politisierung der Medizin in der freien Welt

Da der größte Teil der Bevölkerung geimpft oder von Natur aus immun gegen eine Infektion mit SARS-CoV-2 ist, ist COVID-19 in den Vereinigten Staaten und Kanada zu einer kontrollierbaren Krankheit geworden. Obwohl sie immer noch tödlich sein kann, könnte diese jetzt endemische grippeähnliche Krankheit mit minimalen Todesfällen bewältigt werden, während die Gesellschaft zum normalen Leben zurückkehrt.

In einigen Rechtsordnungen und Bereichen sind Maskierung und Impfung jedoch nach wie vor vorgeschrieben. Aber warum? Das macht in diesem Stadium der Pandemie keinen Sinn. Tatsächlich war es die Taktik der KPCh, die die Politisierung von COVID nicht nur in den Vereinigten Staaten und Kanada, sondern fast weltweit vorantrieb. Dies führte zu den Lockdowns, spaltete die Menschen, die Regierungen setzten ihre Zwänge mit Gewalt durch, und die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens hatten viel zu viel Kontrolle.

Hinzu kam der Faktor Donald Trump. Die Amerikaner schienen in zwei gegensätzliche Lager gespalten zu sein: Trump-Befürworter und “Never Trumpers” [Niemals-Trumper]. Da die etablierten Medien dem Lager der “Never-Trumpers” angehörten, wurde alles, was Trump unterstützte, kontrovers diskutiert, insbesondere die Befürwortung einer medikamentösen Therapie zur Behandlung von COVID-19.

Wie weit sind wir von der vollständigen Politisierung aller unserer Lebensbereiche durch die KPCh entfernt? Das misstrauische Vorgehen von Warlord Cao wurde an Generationen von Chinesen weitergegeben, aber es wurde nie zu einer institutionellen Praxis, die das Vertrauen zwischen Arzt und Patient völlig zerstörte. Als die KPCh jedoch die Kontrolle übernahm, politisierte sie alles und zerstörte das Vertrauen zwischen Arzt und Patient in nur wenigen Jahren, weil sie es mit staatlicher Macht tat.

Wenn die Behörden im Westen die Politisierung der Medizin zu ihrer Politik machen, könnte das Vertrauen zwischen Arzt und Patient schnell irreparabel zerstört werden. Was die KPCh in China getan hat, sollten wir in der freien Welt niemals zulassen. Noch haben wir etwas Zeit. Wir sollten wachsam bleiben und bereit sein, für den Erhalt der Integrität der modernen Medizin zu kämpfen.

Dieser Beitrag ist eine maschinengestützte Übersetzung des Artikels von Dr. Joe Wang für Brownstone.org

Über den Autor:

Dr. Joe Wang (Ph.D.) war 2003 ein leitender Wissenschaftler für das SARS-Impfstoffprojekt von Sanofi Pasteur. Heute ist er Präsident von New Tang Dynasty TV (Kanada), einem Medienpartner von The Epoch Times.