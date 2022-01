ÖVP-Bürgermeister rechnet mit Parteispitze ab: Tag des Aufwachens wird kommen

Die Impfpflicht wird zur Zerreißprobe für die ÖVP. Immer mehr langjährige VP-Politiker stellen sich gegen die Pläne zum Zwangs-Stich. Einige sind sogar schon aus der Partei ausgetreten. Nun stellt sich auch Adi Hinterhölzl, der seit 2009 Bürgermeister in Eidenberg im oberösterreichischen Bezirk Urfahr-Umgebung ist, gegen die Impfpflicht. Er wäre lange Zeit ein Befürworter der „Impfungen“ gewesen. In einem E-Mail an ÖVP-Klubobmann August Wöginger und Bezirksparteiobmann Michael Hammer prophezeite er: „Es wird der Tag des Aufwachens vom Impfwahnsinn in Österreich kommen, da bin ich mir ganz sicher.“

Die ÖVP ist im Zerfall begriffen. Nach den Parteiaustritten von Christina Staffler, Sabine Deckenbach und Christoph Kölbl stellt sich nun ein weiterer ÖVP-Politiker gegen den geplanten Impfzwang seiner Partei. Und auch bei den Grünen rumort es. Über 21.600 Sympathisanten der Grünen sprechen sich ebenfalls gegen die Stich-Zwang-Pläne aus. Der Grazer Grünen-Gemeinderat Christian Kozina droht sogar, aus der Partei auszutreten! Den gesamten Brief von ÖVP-Bürgermeister Adi Hinterhölzl finden Sie am Ende dieses Beitrages.

Propaganda und Diskriminierung Andersdenkender

Hinterhölzl stehe zu seinem Schreiben, betonte er. Bis Mitte 2021 sei er ein Befürworter der Gentechnik-Injektionen gewesen. Doch die Propaganda des Staatsfunks und die Tatsache, dass nur noch eine Meinung gegolten habe, ließ seine Skepsis bezüglich der Wirksamkeit der Experimental-Spritzen wachsen. Die ÖVP habe wie in einem Wahlkampf alles niedergewalzt und in den Grünen einen willenlosen Gefährten für die Einführung der Impfpflicht. Die Grünen hätten für den Machterhalt sogar ihre grünen Werte „verkauft“. Die Diskriminierung Andersdenkender nehme ein Ausmaß an, „das zum Himmel schreit.“

Szekeres-Anweisung: Ärzte dürfen keine Impfbefreiung ausstellen

Auch die Anweisung des Ärztekammerpräsidenten Szekeres, dass Ärzte nicht von den Gentechnik-Spritzen abraten sollen, kritisiert Hinterhölzl. „Eine Frau aus unserem Bezirk hat mich kontaktiert, dass ihr bereits 3 Ärzte gesagt haben, sie dürfen keine Impfbefreiung ausstellen, weil sie um ihre Zulassung fürchten. Hilfe – lasst ihr es wirklich so weit kommen?!“

Omikron: “Welle der Geboosterten”

„Die letzte Welle wurde von den Politikern als ‚Welle der Ungeimpften‘ bezeichnet, und seitdem sind die Ungeimpften eingesperrt“, kritisiert er den Lockdown für die Spritzen-Vermeider. Doch als jetzt die Omikron-Welle in den Schigebieten von Tirol und Salzburg grassierte, seien die Nicht-Gestochenen ja gar nicht dort gewesen. Man könne also „ohne Zweifel von der ‚Welle der geboosterten Schifahrer‘ sprechen“, führt er aus.

Gefahr einer Nebenwirkung steigt mit jedem Stich

Die Corona-Stiche seien nicht so wirksam, wie von der Pharmaindustrie behauptet wurde und bei Omikron würden diese „beinahe gar keinen Schutz mehr vor Ansteckung und Weitergabe“ bieten. Bei Omikron seien die Gentechnik-Stiche „Rohrkrepierer“. Für junge Gesunde sei die Chance, wegen Corona im Krankenhaus zu landen, nur „minimal größer, als eine Impfnebenwirkung zu bekommen.“ Die Gefahr steige jedoch mit jeder Impfung. Eine Impfpflicht sei daher niemals verhältnismäßig und gerechtfertigt! Er lehne eine generelle Impfpflicht ab 18 Jahren, wie sie am Donnerstag im Nationalrat durchgewunken wurde, daher ab.

Nehammer und Wöginger “peinlich”

Es sei sehr peinlich, „wenn der infizierte Bundeskanzler von 70% Schutz vor einem schweren Verlauf spricht und du, August [Wöginger], von 90% und das noch dazu am gleichen Tag! Ich hoffe ihr wacht allmählich auf.”

Gesamter Brief von Bürgermeister Adi Hinterhölzl

Lieber Mike und lieber August!

Eure Meinung zur Abstimmung zur Impfpflicht werde ich kaum noch ändern können! Jedoch möchte ich euch noch ein paar Informationen geben, damit ihr nachher nie sagen könnt, das haben wir nicht gewusst. Es wird der Tag des „Aufwachens vom Impfwahnsinn“ in Österreich kommen, da bin ich mir ganz sicher. Bis Mitte 2021 war ich ein totaler Impfbefürworter (nachzulesen in unseren ÖVP Zeitungen). Mit der Propaganda im ORF und als nur mehr eine Meinung in Österreich zulässig war, wurde ich skeptisch und habe mir auch Deutsche Informationen angesehen. Die ÖVP hat wie in einem Wahlkampf alles niedergewalzt und mit dem Koalitionspartner einen willenlosen Gefährten zur Impfpflicht, der sogar die grünen Werte verkauft hat, um die Macht zu erhalten.

Fehler können überall passieren, aber in Bezug auf Corona leistet sich die Bundesregierung schon zu viele. Erinnert euch zurück: Die letzte Welle wurde von den Politikern als „Welle der Ungeimpften“ bezeichnet, und seitdem sind die Ungeimpften eingesperrt. Als jetzt die Omikronwelle in den Schigebieten von Tirol und Salzburg begann, waren die Ungeimpften gar nicht dort. Man kann also ohne Zweifel von der „Welle der geboosterten Schifahrer“ sprechen. Die Ungeimpften wurden ab einer Inzidenz von über 500 (glaube ich) auf Lockdown gesetzt, unter dieser Zahl hätten sie längst wieder ein paar Wochen frei sein müssen. Habt ihr das vergessen? Wisst ihr, dass ihr damit viele Ungeimpfte in Depressionen stürzt? Ist der Schaden in Österreich nicht schon groß genug?

Ja, von der Pharmaindustrie wurde eine wesentlich höhere Wirkung versprochen und auch ein anhaltender Schutz. Leider ist beides nicht eingetroffen. Leider und noch schlimmer hat die Impfung (2-fach oder 3-fach) bei Omikron beinahe gar keinen Schutz mehr vor Ansteckung und Weitergabe. (Hat sogar Armin Wolf beobachtet! / Eine 19-köpfige Studentengruppe war Schifahren, alle natürlich 2G und getestet und nach 5 Tagen waren 15 infiziert, egal ob geboostert oder nicht. Meinen Sohn hat es nicht erwischt, er war genesen und einmal geimpft!!! / Im Seniorenheim Klagenfurt mit einer Durchimpfungsrate von 91% sind 34 Personen infiziert, mit Stand 14. Jänner!!!)

Ich kenne keine Studie, die geimpfte Infizierte vor Langzeitfolgen schützt. Um in der Fachsprache eures Generals in der GECKO zu sprechen, ist die Impfung gegen Omikron ein Rohrkrepierer! Was bringt daher die Impfung für Junge und Gesunde, die trotzdem die Eltern und Großeltern anstecken können? Daher ist die Impfpflicht niemals verhältnismäßig und gerechtfertigt! Die Chance wegen Corona im Krankenhaus zu landen ist für junge, gesunde Personen minimal größer, als eine Impfnebenwirkung zu bekommen. (Die Gefahr steigt jedoch mit jeder Impfung.) Bis zur Abstimmung solltet ihr die „Rote-Handbriefe“ der Impfstoffhersteller noch lesen!!!

Sehr peinlich wird es dann noch, wenn der infizierte Bundeskanzler von 70% Schutz vor einem schweren Verlauf spricht und du, August, von 90% und das noch dazu am gleichen Tag! Ich hoffe ihr wacht allmählich auf. Die Diskriminierung von andersdenkenden Personen nimmt ein Ausmaß an, das zum Himmel schreit. Der IT-Techniker wird gekündigt, weil er dahinterkommt, dass von den Apotheken die persönlichen Daten in ganz Österreich eingesehen werden können (ORF Bericht online). Ärzte dürfen im Auftrag ihres Ärztekammerpräsidenten keinen Personen von der Impfung abraten! Auch denen nicht, die bereits nach der 2.Impfung größere gesundheitliche Probleme bekommen haben: Eine Frau aus unserem Bezirk hat mich kontaktiert, dass ihr bereits 3 Ärzte gesagt haben, sie dürfen keine Impfbefreiung ausstellen, weil sie um ihre Zulassung fürchten. Hilfe – lasst ihr es wirklich so weit kommen?!

Ärzte, Hebammen und Polizisten, müssen sich hinter Gruppierungen verstecken oder anwaltlich unterschreiben, damit sie den Job nicht verlieren. (Nur ein Bruchteil traut sich tatsächlich.) Österreich ist das bisher einzige Land, das eine Impfpflicht ab 18 Jahren einführt und das in einem Land mit der besten Gesundheitsversorgung. Ist euch das alles bewusst?

Die einzig wirklich wirksamen Mittel gegen Corona sind: Abstand, Maske, Überzeugungsarbeit für Ältere und Gefährdete zum Impfen und Testen, aber nicht die Impfpflicht ab 18 Jahre! 17 Milliarden Euro hat Pfizer bisher verdient. Im März kommt angeblich der adaptierte Impfstoff für Omikron. Beginnen wir dann wieder von vorne mit den Impfungen??? Bei der x-ten Impfung wird hoffentlich die gesamte Bevölkerung aufschreien und erkennen, dass wir Corona mit Impfungen nicht wegbringen! Wie viele Impfungen braucht ihr, damit ihr endlich Zweifel bekommt an diesem Wahnsinn, der nur der Pharmaindustrie nutzt?

Mit eurem Beschluss zur Einführung der Impfpflicht werde ich persönlich wieder einen Schritt setzen, den ich bereits einmal als Bürgermeister gemacht habe, als ich mit einer Entscheidung der Bundespartei nicht einverstanden war. Diesmal jedoch für die gesamte Dauer der Impfpflicht!

Mit freundlichen Grüßen,

Adi Hinterhölzl