Pharmalobby bereitet schon nächste Impfkampagne vor

Obwohl die desaströsen Corona-Impfungen mit zig Toten und anderweitigen Kollateralschäden noch weiter im Gange sind, wird sprichwörtlich schon die nächste „Sau durchs Dorf getrieben“: und zwar in Form des Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV), das schwere Atemwegserkrankungen auslöst. Die politisierte Pharma- und Medizin-Lobby verbreitet bereits Angst und Panik. Und das Vakzin-Kartell führt in Erwartung von Milliardengewinnen längst Versuche zu weiteren Impfstoffen durch, um die nächste Impfwelle vorzubereiten.

Laut dem Robert Koch-Institut ist das Erkältungsvirus mit dem wissenschaftlichen Namen „Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV)“ weltweit verbreitet und Erreger von akuten Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege in jedem Alter.

Zu den Risikopatienten zählen Menschen mit Immunschwäche oder unterdrücktem Immunsystem und Säuglinge. Insbesondere Frühgeborene und Kinder mit Lungenvorerkrankungen, bei denen schwere Krankenhausaufenthalte die Folge sein könnten. Deswegen seien zuletzt auch Kinderkliniken besonders stark belastet gewesen. So also lautet das neue Märchen der Medizin- und Pharma-Lobby, die nach der Covid-19-Plandemie schon den nächsten Impf-Coup vorbereitet.

Neue Menschenversuche für neue mRNA-Impfstoffe

Aus diesem Grund will das US-amerikanische Biotechnologie-Unternehmen Moderna noch in der ersten Jahreshälfte 2023 eine Zulassung für den RSV-Impfstoff „mRNA-1345“ beantragen. Allerdings zunächst für Erwachsene ab 60 Jahren. In Versuchen an 37.000 Teilnehmern hätte der „Impfstoff“ bereits „vielversprechende Ergebnisse“ aufgezeigt, heißt es da. Moderna gab bekannt, dass durch die Verwendung des Impfstoffs das Risiko einer bestätigten schweren RSV-Erkrankung um knapp 84 Prozent reduziert wurde. Und weiter: „In diesem Impfstoff kapseln wir diese Boten-RNA in dasselbe Lipid ein, das wir auch für den COVID-Impfstoff verwenden, der weltweit bei Hunderten Millionen Menschen eingesetzt wird.“

Es gibt allerdings noch fünf weitere laufende Programme für Kleinkinder, schwangere Frauen und eine Reihe anderer Bevölkerungsgruppen, deren Ergebnisse in den kommenden Monaten veröffentlicht werden sollen.

Neu geschürte Virus-Panik

Neben Moderna forschen längst auch andere Pharmariesen, wie etwa AstraZenea, Sanofi, Novavax, Pfizer oder Janssen, an den Milliardengewinn versprechenden RSV-Impfstoffen. Ziel ist es zudem, verschiedene Impfstoffe gegen Atemwegsviren zu kombinieren, beispielsweise gegen Corona und RSV.

Jetzt sollen schnell solche „Kombinations-Impfstoffe“ entwickelt werden, um – wie es heißt – einen „sehr umfassenden Schutz der öffentlichen Gesundheit“ zu gewährleisten. Denn das Gesundheitssystem sei vor neue Herausforderungen gestellt.

Letztlich geht es um totale Kontrolle

All jene mit dem RSV verbundene Szenarien sind wohlbekannt und haben – wie wir inzwischen wissen – nur ein Ziel: Die Flamme der Angst vor einer neuen Pandemie zu entfachen, um die politische Umbauagenda der Gesellschaft weiter voranzutreiben.

Und zwar mit aufgezwungenen Injektionen und der geplanten digitalen Überwachung der Bürger durch Impfpässe. Kurzum: Das Ziel der künstlich geschürten Panik vor stets neuen Erkrankungen ist nichts anderes als die totale Bürgerüberwachung!