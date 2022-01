Singen mit Maske zur Volksverblödung: “Lass dich endlich impfen! Piks, Piks, Piks.”

Schockierende neue Beobachtungen lassen vermuten, dass das Corona-Virus womöglich auch das Gehirn angreift. Es sind verstörende Bilder und Tondokumente einer Versammlung von Anhängern des Corona-Kultes in Deutschland. In gleichgeschalteter Eintracht trällern diese durch ihre dicht sitzenden Masken ein versucht fröhlich klingendes: „Lass dich endlich impfen, lass dich endlich impfen, Piks, Piks, Piks.“ Was daran vor allem schockiert, ist die Tatsache, dass es sich nicht um eine Versammlung von Kindern handelt. Nein, es sind tatsächlich ausgewachsene Menschen, die auch Teil des Wahlvolkes sind. Entsetzte Twitter-Nutzer versehen das Video auf dem Kurznachrichtendienst tendenziell mit Kommentaren wie: “Du meine Güte! Hilfe! Deutschland ist durchinfantilisiert!”

Bruder Jakob: Singen im Freien mit Maske

Die Corona-Propaganda scheint ihren Zweck wohl ausgezeichnet zu erfüllen. Offensichtlich gänzlich ohne die schwere Bürde selbständigen Denkens ertragen zu müssen, stehen erwachsene Menschen, durchgehend mit dem wenig dekorativen Stofffetzen über ihrem Antlitz, im Freien zusammen und singen eine verballhornte Version von „Bruder Jakob“.

Wie im Kindergarten: Und jetzt alle zusammen!

„Ich will euch alle hören, auch durch die Maske“, fordert der „Vorsänger“ die Menschen zum Mitsingen auf. Wie brave Lemminge kommen diese der Aufforderung natürlich auch nach und wiederholen die gehirnerweichenden Phrasen des Sängers: „Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch, denkst du nicht; lass dich endlich impfen, lass dich endlich impfen. Piks, Piks, Piks.“

Video aus Buxtehude

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Fremdschämen – eindeutige Reaktionen auf Twitter: “Infantil!”

Betrachtet man das Video, ist man im ersten Moment noch nicht ganz sicher, ob das ernst gemeint ist. Doch mit jeder Sekunde wird es klarer: Ja, es ist wirklich ernst gemeint. Die Kommentare zu dem Video aus Buxtehude fallen auch dementsprechend aus.

Dieser Nutzer spricht sich für die zeitnahe Beendigung des Gen-Stich-Abos aus:

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren Etwas weniger elgegant, aber trotzdem treffend formuliert es ein anderer Nutzer:

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Ganz ähnlich sieht das auch folgender Nutzer, der “Verblödung im Endstadium” attestiert.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Dass dieses Verhalten möglicherweise auf eine Nebenwirkung der experimentellen Corona-Spritzen zurückzuführen sein könnte, kommt diesem Twitter-Nutzer in den Sinn.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Die Corona-Krise wird definitiv Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. Der folgende Nutzer meint eine Art von Stockholm-Syndrom zu erkennen. Ein psychologisches Phänomen, dass dazu führt, dass man Sympathien für seine Peiniger entwickelt. Man werde diesen Menschen in Zukunft helfen müssen, befindet Nutzer Kiki.