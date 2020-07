Bild: Pixabay

Eine amerikanische Studie hat nun herausgefunden, dass wir unser Handy nicht auf den Tisch legen sollten. Selbst wenn es ausgeschaltet ist, können wir uns kaum noch konzentrieren.

Der Wissenschafter Adrian F. Ward von der Universität Texas stellte in einer Untersuchung fest, dass Smartphones am Tisch einen enormen Einfluss auf unsere Gehirnleistung haben. In der Studie wurden mit 800 Probanden zwei Experimente durchgeführt, die das Phänomen bestätigten.

Die kognitive Leistung war bei der Präsenz des Handys maßgeblich verringert. Selbst die Position des Displays spielte bei den untersuchten Menschen keine Rolle. Ward sagte in einer Erklärung: „Die bloße Anwesenheit ihres Smartphones reicht aus, um ihre kognitiven Fähigkeiten zu reduzieren.“

Bei wichtigen Aufgaben sollte man das Handy nicht in greifbarer Nähe haben, am besten in einem anderen Raum. Anschließend könne man dann die Benachrichtigungen checken.