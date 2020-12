Symbolbild: Freepik

Es wird fast ein Neujahrsbaby – und es heißt: IMPFUNG. Laut Juchhu-Twitter von Bundeskanzler Sebastian Kurz werden in Österreich – vorläufig noch den Freiwilligen – ab dem 27. Dezember die neuartigen Gen-Seren gespritzt. Dann wird alles wieder gut. Begleitend dazu startet ab Mitte Jänner die nächste Massentestung, Verweigerer bekommen eine Woche Freiheitsentzug. Impf-Verweigerer können sich jetzt schon ausmalen, was auf sie zukommt. Trotz Impfung heißt es: Maske und Abstand bleiben, weil man nichts Genaues weiß.

Ein Kommentar von Kornelia Kirchweger

Nächster Anlauf in die Absurdität

Natürlich ist der Regierung klar, dass die Tests nur eine Momentaufnahme sind. Die ersten „Massentests“ enttarnten zudem nur eine sehr geringe Zahl „heimlich Positiver“. Aber: man hat die Dinger um zig-Millionen gekauft, also sollen die Leute sie gefälligst „konsumieren“. Die nächste Runde ist ein neuer Anlauf in die Absurdität samt Freifahrtschein in die „Unbesorgtheit“. Wer „negativ“ ist, darf sich ins lang vermisste Getümmel schmeißen. Die bösen Test-Verweigerer gehen zur Strafe eine weitere Woche in den Lock-Down. Was danach kommt, weiß niemand. Sicher ist, dass am 26. Dezember die Balken wieder heruntergehen, dass aber die Länder ihre Skilifte in Gang setzen können. „Vier Wildfremde“ oder mehr, dürfen dann unter „strengsten Sicherheitsvorkehrungen“ in einer Kabine, oder sonst wie, den Gipfel erklimmen. Dass es trotz abgesagter Hüttengaudi abseits der Pisten zu lustigen Stelldicheins mit Punsch aus dem Flachmann kommen wird, kann man sich auch vorstellen.

Geimpfte und „die Anderen“

Dem Test-Hype wird ganz rasch der Impf-Hype folgen. Um Millionen Euro wird der Staat „seine Medien“ die frohe Botschaft trommeln lassen: wer die neuartige Gen-Impfung nimmt, ist frei. Gut bezahlte Experten werden uns versichern, wie unbedenklich und gut getestet die Seren sind und eh nur die üblichen Nebenwirkungen da sind. Die Impf-Diktatoren schwelgen derweil in wilden Phantasien: man solle Impf-Verweigerer im Falle einer Erkrankung doch einfach krepieren lassen. In Italien träumt man von „roten Primeln“ am Revers, für Geimpfte, um so die „Anderen“ unter Druck zu setzen. In China erledigt das eine App, die mit der Gesundheitsbehörde kommuniziert und die persönliche Ampel auf Stopp oder Go schaltet. Die EU-Regierungschefs halten sich bezüglich Impfpflicht bedeckt, wohl wegen der Haftung für Nebenwirkungen. Statt dessen schicken sie ihre „Unterschakeln“ vor, die das vehement fordern dürfen. Und sie wird mit Sicherheit durch die Hintertür kommen. Der Club der Globalisten hat dafür sicherlich schon eine Strategie im Ärmel.

Arzneimittelbrief warnt vor DNA-Impfungen

Die riskante Beschönigungs-Tour der Regierungen stellt der deutsche Arzneimittelbrief vom 22. November (No. 54) dezidiert in Frage: er kritisiert die verkürzten Prüfverfahren, weil damit Nebenwirkungen unerkannt bleiben. Schon eine ernste Nebenwirkung pro 1.000 Impfungen bedeutet bei 100 Mio. Menschen für 100.000 einen Schaden, obwohl sie zuvor gesund waren. Vor der COVID-19-Pandemie habe es noch keine klinischen Testungen von DNA-Impfstoffen an Menschen gegeben, die klinischen Erfahrungen damit seien begrenzt, 60 Prozent der Covid-19-Impfstoffkandidaten beruhen aber auf Gen-Technologie. Bezüglich DNA-Impfstoffen habe man früher schon vor dem Risiko einer Aktivierung von Krebs-Genen gewarnt. Auch davor, dass es in der Folge innerhalb des Genoms zu Mutationen kommen könnte, und ein Gen in seiner Funktion ausgeschaltet wird (z.B. die Abwehr von Tumorzellen). Dieses Risiko falle klinisch erst nach Jahren auf. Die bisher getesteten Impf-Zielgruppen seien vorwiegend junge Erwachsene gewesen. Die Ergebnisse seien kaum auf Menschen über 70 Jahre übertragbar, die ein höheres Risiko für schwere Verläufe haben. Und: die ideale Wirkung des Impfstoffes sei aktuell nicht belegt: nämlich eine „sterile Immunität“ (keine Ansteckung, keine Weitergabe des Virus).