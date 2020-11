Bildelemente: Freepik, Pixabay; Fotomontage: Wochenblick

Sebastian, der erste seines Namens, Kanzler von Gnaden der dafür bezahlten Mainstream-Medien und des braven Wahlvolkes, ist in einem wahren Machtrausch. Nachdem er seine Untertanen zum zweiten Mal einsperrt und sie notfalls samt und sonders zwangstesten will, widmet er sich nun wieder seinem einstigen Metier auf dem außenpolitischen Parkett. Er pflegt seine engen Verbindungen nach Albanien.

Kommentar von Alfons Kluibenschädl

Der Balkan, der Balkan – der scheint es Sebastian Kurz angetan zu haben. Ob es familiäre Bande ist, die dem im „kleinen Waldviertler Dorf“ Meidling aufgewachsenen Nachfahren einer Donauschwäbin diesen Erdteil nahestehen lässt, weiß nur er selber. Eines ist aber klar: Einige Jahre nach seinem groß inszenierten, angeblichen Schluss der Balkan-Route möchte er diese Länder dem Moloch der Europäischen Union einverleiben.

Sie haben richtig gelesen: Denn bei einer Videokonferenz mit dem albanischen Premier sprach er nicht nur über den Kampf gegen Terror, Corona und Extremismus – sondern auch über seine Unterstützung für den Erweiterungsprozess. Er legte sich auf Twitter fest: „Die EU ist erst vollständig, wenn alle Länder des Weltbalkans ihr beigetreten sind“. Ihr habt es gehört: in einer Krisenlage denkt der gelernte Globalist eben zuerst daran, ein undemokratisches und über-nationales Konstrukt zu vertiefen.

The #EU will only be complete when all countries of the #WesternBalkans have joined it.

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 16, 2020