Zwei randalierende Afrikaner bewarfen einen Notarztwagen mit einer Whiskey-Flasche. Einer der Täter war bereits wegen Körperverletzung polizeibekannt.

Im bayerischen Ottobrunn kam es am vergangenen Freitagabend zu einer Auseinandersetzung im im örtlichen Jungendzentrum. Zwei dort untergebrachte unbegleitete minderjährige „Flüchtlinge“ gerieten in Streit mit ihren Betreuerinnen. Die beiden jungen Männer hatten gegen das Alkoholverbot der Einrichtung verstoßen und Alkohol in einem Koffer mit in die Einrichtung nehmen wollen. Allerdings zeigten sich der 20-jährige Eritreer und sein 17-jähriger äthiopischer Freund wenig einsichtig, als sie die zwei Betreuerinnen sie auf das Alkoholverbot aufmerksam machten. Laut Polizeibericht schlug der 20-Jährige den Frauen mit der Faust auf den Kopf, die Betreuerinnen erlitten dadurch Kopfverletzungen. Anschließend flüchteten die beiden Randalierer nach draußen.

Flasche auf Notarztwagen geschleudert

Außerhalb der Betreuungseinrichtung sprachen die beiden Afrikaner dann vermutlich dem Alkohol zu, als ein Notarztwagen, der wegen eines Notrufs auf dem Weg zu einem benachbarten Altenheim war, an den Jugendlichen vorbeifuhr. Unvermittelt schleuderte der 20-jährige Eritreer die noch etwa zu zwei Dritteln gefüllte Whisky-Flasche auf das Einsatzfahrzeug. Die Flasche durchschlug die Scheibe auf der Beifahrerseite und traf eine Notärztin direkt ins Gesicht. Da die Flasche beim Aufprall nicht zu Bruch ging, wurde die Ärztin mit voller Wucht getroffen. Sie verlor dabei mehrere Zähne, brach sich den Kiefer, zog sich Schnittverletzungen im Gesicht zu und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Sie musste in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden. Der Rettungssanitäter am Steuer wurde durch umherfliegende Glassplitter am Auge verletzt.

Notarztwagen mit Polizeifahrzeug verwechselt

Das offenbar betrunkene Duo flüchtete, wurde aber bereits einige hundert Meter entfernt von der Polizei gestellt und überwältigt, wobei sie auch da Widerstand leisteten. Gegen den 20-jährigen Eritreer wurde ein Haftbefehl erlassen. Gegen ihn lagen wohl schon Anzeigen wegen früheren Körperverletzungen vor. Der 17-jährige Äthiopier wurde nach der polizeilichen Sachbearbeitung entlassen. Wie die „Abendzeitung“ berichtete, gab der Eritreer gegenüber der Polizei an, dass er wütend gewesen sei, weil er den Alkohol nicht mit in die Betreuungseinrichtung nehmen durfte. Daher habe er aus Wut das Notarzt-Fahrzeug angegriffen, welches er für ein Polizeifahrzeug hielt. Unklar bleibt, wie der Mann ein Polizeifahrzeug und einen Notarzt-Wagen verwechseln konnte. Zudem viel offenbar von Seitens des Eritreers, der bereits seit rund drei Jahren in Deutschland lebt, während der polizeilichen Vernehmung auch kein Wort der Entschuldigung.