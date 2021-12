Bild: Wochenblick

Die Vernunft hat unsere Welt verlassen. Stattdessen regieren Willkür und Hass. Masken, Isolation, Angst und Hetze haben den Menschen Empathie und Verständnis füreinander genommen. Sie haben ihnen sämtliche Sinne und den Verstand geraubt. Offensichtliche Zusammenhänge werden nicht erkannt, Fakten verleugnet, eigene Erfahrungen verdrängt, Gefühle abgetötet.

Ein Kommentar von Chefredakteurin Elsa Mittmannsgruber

Die Machthaber haben die Menschen in zwei Lager gespalten. Die Geimpften, die solidarischen, vernünftigen, heldenhaften und die Ungeimpften, die Verräter, die Verrückten, die Aussätzigen. Damit haben sie eine Dynamik erzeugt, die zu einem Selbstläufer wird, und zu einem vermutlich gewollten Bürgerkrieg führen kann, um noch mehr Chaos zu stiften und sich damit der Endstufe der Diktatur nähern zu können. Viele der Geimpften wollen ihren gehobenen Status erhalten und nicht der anderen Seite angehören. Somit verdrängen und verleugnen sie alles, was diesen Status gefährden könnte. Selbst unzählige Impffolgen, die sie selbst zu Gesicht bekommen oder sogar am eigenen Leib erfahren. Auch sämtlichen kulturellen Werten schwören sie ab, die immer für unser friedliches Zusammenleben von großer Bedeutung waren.

Willfährige Gehilfen der Regierenden

Ihr Status, gepaart mit Angst und dem Versprechen auf Freiheit, wenn sie den Regierenden folgen, treibt „die Gehobenen“ in die Unmenschlichkeit und Unvernunft. Somit werden sie zu willfährigen Gehilfen im Kampf gegen die Gruppe der Ungeimpften. Diese gilt als vogelfrei. Sie dürfen beschimpft, ausgestoßen, herabgesetzt und künftig sogar per Gesetz bedroht, verfolgt und bestraft werden. Die Gruppe der Ungeimpften ist somit dauerhaft in der Verteidigungs-, Abwehr- und Fluchtposition. Bei nicht wenigen hat der Überlebenskampf begonnen. Beide künstlich geschaffenen Gruppen, die der Geimpften und die der Ungeimpften handeln zunehmend gegeneinander, getrieben von negativen Emotionen. Eine Drama-Spirale, die immer mehr nach unten mitgerissen hat, und zu einem Pulverfass werden kann. Deshalb ist es wesentlich, der Spaltung entgegenzutreten und einen kühlen Kopf zu bewahren.

