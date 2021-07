Bild: Freepik

Der Kanadier Michel Chossudovsky ist Professor der Wirtschaftswissenschaften und Experte für Globalisierung. Er betreibt die Seite globalresearch.ca, die die meistgelesene Seite zu diesem Thema ist. Chossudovsky untersucht die Auswirkungen der „Corona-Pandemie“ auf die Globalisierung.

„Das ist die ernsteste soziale, wirtschaftliche und soziale Krise der Geschichte.“, so Chossudovsky. „Es ist nicht die Entscheidung Emmanuel Macrons, den Impfpass einzuführen, sondern jene seiner Sponsoren.“ Das müsse einem bewusst sein, um die politischen Entwicklungen zu verstehen, so der Professor.

Digitale Tyrannei

„Das ist ein Killer-Impfstoff und das ist kein Versehen, sondern das Produkt einer systematischen Lüge.“, so Chossudovsky. In einer öffentlich-privaten Partnerschaft unter anderem mit Bill Gates und dem WEF wurde beschlossen, wie die Menschen digitalisiert werden sollen. Klaus Schwab hat das selbst geäußert, dass eine Digitalisierung der Menschen passieren werde. Wir befänden uns in einer Zeit der digitalen Tyrannei und in diesem Kontext sei auch der digitale Impfpass zu betrachten, erklärt der Experte.

Yeadon – Henningsen – Chossudovsky

192 Volkswirtschaften wurden zerstört und Bill Gates profitierte

„Am 20. Februar warnte Tedros Adhanom Ghebreyesus (WHO) davor, dass wir nah einer Pandemie seien“, so Chossudovsky. Während Fluglinien gezielt zerstört worden seien, Menschen ihre Existenz verloren und die Wirtschaft destabilisiert wurde, profitierte Bill Gates und mehrte sein Vermögen um mehr als 60%, schildert der Wirtschaftswissenschafter. In allen 192 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen wurden die nationalen Volkswirtschaften zerstört. Und all das mithilfe der PCR-Tests, von denen bekannt war, dass sie keine wirkliche Aussagekraft haben.

Das Ende der menschlichen Freiheit

Dr. Mike Yeadon erklärt: „Wenn Sie sich schon impfen lassen, tun Sie es nicht, es ist Nonsens, aber vermeiden Sie zumindest den digitalen Impfpass. Es ist das Ende der menschlichen Freiheit, wenn Sie es akzeptieren, dass Sie sich mit der Spritze und einem Barcode ausstatten lassen.“