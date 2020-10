Bild: Fotolia, Andreas Gruhl

Anfang Oktober wurden in Dresden zwei Touristen von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen. Nun wurde der mutmaßliche Täter – ein Syrer – von der Polizei festgenommen.

Am Sonntagabend, dem 4. Oktober attackierte ein Unbekannter in Dresden mitten in der Altstadt, nur wenige Schritte vom Residenzschloss entfernt, zwei Touristen mit einem Messer. Ein 55-jähriger Mann aus Krefeld starb, ein 53-jähriger Mann aus Köln überlebte den Angriff schwer verletzt.

Verdächtiger flüchtete nach brutaler Bluttat

Mehrfach hatte der Täter offenbar mit einem 30 Zentimeter langen Küchenmesser gegen 21 Uhr 30 auf die beiden Männer eingestochen. Danach war der Messermann geflüchtet, allerdings nicht ohne das Tatbegehungswerkzeug zurückzulassen. Obwohl die Polizei sofort die Fahndung nach dem Unbekannten einleitete und auch einen Spürhund einsetzte, konnte sie den Täter vorerst nicht dingfest machen.

DNA-Spuren am Messer überführen Syrer

Der 29-köpfigen Sonderkommission der Polizei gelang es schließlich den Täter zu ermitteln. Die DNA-Spuren, die an dem Messer sichergestellt wurden, waren bereits in der Polizei-Datenbank gespeichert und führten die Beamten zu dem 20-jährigen Syrer. Dieser wurde am Dienstagabend verhaftet und wurde im Laufe des Mittwochs dem Haftrichter vorgeführt.

Wie die „Bild“ berichtet, war der mutmaßliche Täter laut Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt bereits zuvor strafrechtlich in Erscheinung getreten. Der Syrer war 2015 nach Deutschland gekommen und habe eine Duldung. Das Motiv der Tat ist noch unklar.