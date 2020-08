Bilder: Pixabay.com

Ein entsetzliches Verbrechen trug sich am 21. Mai in der nordiranischen Provinz Gilan zu: Die 14-jährige Romina Aschrafi wurde im Schlaf enthauptet – von ihrem eigenen Vater. Der wurde nun zu lediglich neun Jahren Gefängnis verurteilt.

Der Grund für die grausame Tat: Er hatte Rominas Hochzeit mit einem 15 Jahre älteren Mann nicht zugestimmt. Die Jugendliche war daraufhin zunächst von zu Hause weggelaufen. Die Polizei griff sie jedoch bald darauf auf und brachte sie zurück in ihr Elternhaus. Und das, obwohl das Mädchen dem Richter gesagt hatte, dass sie dort um ihr Leben fürchten müsse.

Amnesty International is horrified to learn that 13-year-old Romina Ashrafi was beheaded in her sleep by her father in an "honour killing" in Iran. We're appalled that the Iranian authorities repeatedly ignored Romina's pleas for protection from her violent and abusive father. pic.twitter.com/kc0EtcPOwK

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) May 27, 2020