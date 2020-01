Bild: Sandra Ludewig

Der Eiszauber in der Eishalle am 18. Jänner mit Hansi Hinterseer als Stargast, eröffnet das heurige Show-Jahr in Linz und Oberösterreich, wo sich wieder viele Künstler ein Stelldichein geben werden.

Am 16. Februar kreuzt Andrea Berg zu ihrem Konzert in der Linzer Tips-Arena auf und wird sich dort auch wieder an frühere Auftritte erinnern. Tags darauf, am 17. Februar, gastieren die Shaolin-Mönche mit ihrer Kung Fu-Show im Brucknerhaus und für 27. März haben sich im Gmundner Toscana-Saal die Nockis angesagt. In der Leondinger Kürnberghalle lassen sich am 17. April „Die Paldauer“ sehen und hören und die „Stehaufmandln“, die im Vorjahr ihr 30. Jubiläum in Wels feierten, kommen am 8. Mai erneut in die Messestadt, wo sie ihre Fans in der Stadthalle wieder begeistern werden. Demnächst schon, nämlich am 26. März, reitet auch der bekannte Südtiroler Humorist Luis in Ried und tags darauf (27. März) auch in Enns ein.