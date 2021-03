Zur Verfügung gestellt von Brigitte L.

Die österreichische Handelsangestellte Brigitte L. hatte heute ein richtiges Ekel-Erlebnis. Als sie in Vorbereitung für ihre Arbeit die Verpackung der FFP2-Maske öffnete, bekam sie einen richtigen Schrecken! Ausgerechnet in das Vlies der Maske, die Frau L. wie so viele Österreicher in der Arbeit aus „Hygienegründen“ tragen muss, wurde eine Fliege eingearbeitet! Igitt!

Wochenblick-Leserin Brigitte L. kann die Schutzmasken ohnehin überhaupt nicht leiden, verriet sie uns am Telefon. Doch weil sie im Handel tätig ist und ihre beiden Kinder versorgen muss, muss auch sie täglich die ungesunde FFP2-Maske tragen: „Ich würd am liebsten eh alles hinschmeißen, aber ich muss doch für meine Kinder aufkommen! Mein Sohn studiert und mein anderes Kind macht derzeit eine Lehre.“

Erlebnis der „besonderen Art“

Also muss Frau L. wohl oder übel die nervige Maske tagein tagaus tragen. Doch heute früh hatte sie ein „Erlebnis der besonderen Art“, wie sie schildert: „Als ich heute morgen frisch die Zellophanverpackung einer neuen FFP2-Maske öffnete, hatte ich dieses Erlebnis der besonderen Art mit dieser in dem Vlies eingearbeiteten Fliege.“

„Mah ist das grausig!“ – Frau L. erstellte ein Video von der Ekel-Maske:

Doch Brigitte L. nimmt die eklige Erfahrung auch mit Humor: „Das war wieder einmal so richtig ein tolles Erlebnis in dieser ohnehin durchgebeutelten Maskenzeit. Das arme Tier starb nicht an Corona, aber die Maske konnte auch sie nicht vor dem Tod schützen, muss man mit etwas Zynismus sagen.“

Soll das hygienisch sein?

Frau L. erstellte auch ein Video von der Ekel-Maske und wandte sich damit sofort an den Wochenblick. Sie ist erschüttert und will öffentlich machen, wie unhygienisch die Maskenproduktion offenbar abläuft: „Das sind also diese geprüften Hygienemasken!“ Brigitte L. versichert, dass das alles echt ist: „Die Maske samt Verpackung habe ich gut als Beweisstück aufgehoben, um jede Form von Manipulation von mir zu weisen!“