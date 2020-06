Foto von einem Treffen extrem gewaltbereiter Linksextremisten, Jahr 2013, Urheber unbekannt.

Dieser Tage wird in Deutschland der Verfassungsschutzbericht für 2019 veröffentlicht. Die Zahl linksextremer Straftaten ist rasant angestiegen.

Laut Verfassungsschutz gab es in verschiedenen Bundesländern einen deutlichen Anstieg an linksextremen Straftaten. In Sachsen sogar mehr als das Doppelte bei den Straf- und Gewalttaten. Nordrhein-Westfalen verzeichnete absolut die meisten Straftaten. Brandenburg und Berlin registrierten deutlich mehr Gewalttaten, die dem linksextremen Spektrum zuzuordnen waren. Der Analyse des Verfassungsschutzes zufolge nahmen vor allem Sachbeschädigungen und Brandstiftungen zu. In zwei Fällen sei es zu versuchten Tötungsdelikten gekommen. Im Jahr zuvor war kein solches Delikt registriert worden – bei Körperverletzungen ging die Zahl angeblich zurück.

Werbung

Anstieg linksextremer Straftaten um 40 Prozent

Wie auch schon vor der Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichtes 2019 bekannt wurde, ist die Zahl linksextremer Delikte stark angestiegen. Waren es 2018 noch 4622 registrierte Delikte, kommen auf das Jahr 2019 bereits 6449 – das ist ein satter Anstieg von rund 40 Prozent. Zudem ist laut Verfassungsschutz das linksextreme Personenpotential weiter angewachsen. Waren es 2018 noch um die 32.000 Personen, sind es nun 33.500 Personen, was ein Wachstum von etwa fünf Prozent bedeutet. Das größte Personenpotenzial befindet sich in den Bundesländern Berlin, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Auch die Gewaltbereitschaft der Linksextremen ist laut Verfassungsschutz gestiegen. 9200 Personen, also circa 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr werden als gewaltorientiert angesehen. Somit gilt mittlerweile jeder vierte Linksextremist für den Verfassungsschutz als gewaltorientiert.

„Qualitätsmedium“ schweigt über linke Gewalt

Der Spiegel als selbsternanntes Qualitätsmedium verschweigt in seinem Artikel über den Verfassungsschutzbericht den Anstieg der linksextremen Straftaten und berichtet lieber ausschließlich über die rechte Gefahr. Denn auch das „rechtsextreme Personenpotential“ ist laut Verfassungsschutz deutlich angestiegen. So weist der aktuelle Bericht 32.080 Personen dem rechtsextremem Spektrum zu, 2018 waren es noch 24.100 gewesen. Grund für den deutlichen Anstieg ist jedoch die Tatsache, dass die angeblichen 7000 Anhänger des inzwischen aufgelösten „Flügels“ der AfD von den Verfassungsschützern zu den „Rechtsextremisten“ dazugezählt werden.