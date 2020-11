Das EU-Parlament und die Verhandlungsführer der EU-Mitglieder haben sich jetzt auf den 1,8 Billionen schweren Unions-Haushalt für die nächsten sieben Jahre geeinigt. Die EU darf zudem Schulden aufnehmen und selbst Steuern einheben. Separat wurde beschlossen, dass „unfolgsamen Ländern“ künftig Geld gekürzt oder gestrichen werden kann. Ungarn kündigte ein Veto an und spricht von „Erpressung“ und der Umsetzung des „Soros-Planes“.

Von Kornelia Kirchweger

Regierungssprecher Zoltan Kovacs veröffentlichte diese Vorwürfe gegen die EU auch auf Twitter:

Every time @zoltanspox blames Soros, we remind him (1):

Government spokesman Zoltán Kovács’s entire doctoral training was helped with Soros money at the Central European University (CEU) supported by György Soros with 65 000€ #Soros #populism #Hungary #fidesz pic.twitter.com/FlYpeGgE4g

— Politikalipszis (@politikalipszis) November 10, 2020