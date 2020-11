Der erfolgreiche Unternehmer und Tesla-Gründer Elon Musk äußerte sich in einem Tweet kritisch über Antigen-Schnelltests auf Covid-19: Er selbst sei an einem Tag viermal getestet worden – mit zwei positiven und zwei negativen Ergebnissen. „Etwas extrem Betrügerisches geht vor sich“, warnt er.

Testen ließ Musk sich, weil er Erkältungssymptome hatte. Trotz gleicher Bedingungen variierten dabei allerdings die Ergebnisse. Er twitterte daraufhin:

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020