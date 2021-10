Bild: Freepik

Die Ursache für den Facebook-Zusammenbruch scheint ein großangelegter Hacker-Angriff zu sein. Ist er ein Vorgeschmack auf Polygon? In Hacker-Foren sollen 1,5 Milliarden Nutzer-Daten (Emails, Telefonnummern, Orte, Geschlecht und Nutzer-ID) verkauft. Gleichzeitig steht „www.facebook.com“ zum Verkauf bereit!

Intime Emails, Telefonnummern etc.: 1,5 Milliarden Nutzer-Daten zum Verkauf bereit!

Die Facebook-Nutzer sind jetzt in Angst. Ihre persönlichen Daten stehen nun zum Verkauf bereit.

JUST IN – Data of over 1.5 billion Facebook users is being sold on a popular hacking-related forum. Data contains users’ names, emails, phone numbers, locations, gender, and user ID.

— Disclose.tv (@disclosetv) October 4, 2021

Auch die Facebook-Netzadresse steht zum Verkauf bereit!

Die Adresse „www.facebook.com“ steht zum Verkauf bereit! Das Zuckerberg-Imperium scheint dem Untergang nahe!

Someone nuked the DNS A and AAA records for Facebook, Instagram, and WhatsApp 🤭 pic.twitter.com/8TaU2eR1mm — @jack lets nazis target my family (@chadloder) October 4, 2021

Facebook-Mitarbeiter können nicht in Firmen-Gebäude

Mega-Probleme: Facebooks Mitarbeiter können nicht an der Fehlerbehebung arbeiten, da sie nicht mehr in ihre Büros kommen. Ihre Zutrittskarten funktionieren nicht mehr.

JUST IN – Facebook employees reportedly can’t enter buildings to evaluate the Internet outage because their door access badges weren’t working (NYT) — Disclose.tv (@disclosetv) October 4, 2021

