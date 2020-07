Screenshot: Twitter

Dieses Bild sorgt im Internet für heftige Debatten. Gernot Blümel mit der Ibiza-Maklerin Irena Markovic auf einem ihrer berüchtigten „Scandalous“-Events. Für Österreichs Politiklandschaft stellt sich jetzt die Frage: was wusste Blümel vom Video?

Irena Markovic ist eine schillernde Person, die sich ihre Ziele stets hoch steckt. Raus, aus der beengenden Ein-Zimmerwohnung im 15. Bezirk, in der sie in einfachen Verhältnissen aufwuchs, hinein in die Karriere als Immobilien-Tycoon – das soll ihr Plan gewesen sein. Dabei sollten ihr stets reiche Männer behilflich sein, berichten Insider.

SCANDALOUS ® – a platform that was launched in 2009 when Irena Markovic Events was founded. The event series serves as a platform for top-class guests from various industries, familiar faces from the areas of business, sport, politics, television and fashion, as well as employees pic.twitter.com/pdZfhCyQ3K

— irena__markovic (@irenamarkovic14) July 7, 2020