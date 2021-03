Engel: Pixabay; Screenshot: Twitter

Malaikas demente Oma wurde vergangenen Dienstag in einem Pflegeheim gegen das Corona-Virus geimpft. Am Donnerstag war sie tot. Auf Twitter klagt die junge Frau nun an: „Sie spritzen unsere Großeltern einfach weg!“.

Daraufhin entbrannte eine heftige Diskussion unter Malaikas Tweet. Die Reaktionen reichten von „So ein kompletter Unsinn!“ bis hin zu Euthanasievorwürfen gegenüber der Regierungen.

Der Tweet von Malaika:

Meine Oma wurde Dienstag geimpft. Was sie nicht wusste, weil sie dement war. Donnerstag ist sie verstorben… 😭 So ging es fast dem gesamten Heim. Merkt Ihrs noch??? Sie spritzen unsere Grosseltern einfach weg… 🤮 — Malaika (@Malaikas_Welt) February 28, 2021

Kein Einzelfall?

Während manche an der Darstellung Maleikas zweifeln, glauben andere darin ein System zu erkennen. Twitter-Nutzer „CDC“ schildert, dass auch er eine ähnliche Erfahrung gemacht habe: „Mein Onkel hatte auch Demenz, kam ins Heim, wurde geimpft und ist auch 5 Tage später verstorben.“ Er glaubt: „Das ist alles kein Zufall mehr.“

Mein Onkel hatte auch Demenz, kam ins Heim, wurde geimpft und ist auch 5 Tage später Verstorben.

Das ist alles kein Zufall mehr. — CPD (@CliPet6) February 28, 2021

Nutzer vermuten böse Absichten

Eine weitere Nutzerin glaubt sogar, dass es sich dabei sogar um böse Absicht handeln könnte! Sie schreibt: „Euthanasie unter dem Deckmäntelchen von ‚wir sorgen für Euch‘ […]“ Kann das wahr sein?

Thomas K. hält das für unrealistisch. Er weist die Vermutungen als „haltlose Verleumdungen“ zurück:

Weißt Du wieviele Menschen weltweit mit dem Impfstoff, Behandlungen und Altenpflege beschäftigt sind? Hunderttausende. Und die sind alle Mörder oder decken Mord?

Denk 2 Sekunde nach! Wie realistisch ist das? Richtig 0% also hör mit Deinen haltlosen Verleumdungen auf. — Thomas Krecker (@ThomasKrecker) March 2, 2021

Geht es nur ums Geld?

Während andere mit (scheinbar erfundenen) Zitaten von Politikern aufwarten, die Euthanasie-Bestrebungen nachweisen sollen, vertritt dieser Nutzer eine pragmatischere Kritik:

Und dass ein neue Technologie einfach Nebenwirkungen haben kann ist natürlich nicht möglich. 🤡

Die Pharmaindustrie würde niemals ein Produkt rausbringen das Nebenwirkungen hat, nur um Milliarden zu verdienen. 🤡🤡🤡 — Love&Unity (@LoveUnity9) March 1, 2021

Er glaubt, dass es vor allem ums Geschäft gehe und die neue Impf-Technologie noch nicht ausreichend ausgereift sei.

Weitere Todesfälle

Weitere Nutzer schildern ähnliche Beobachtungen. „Magnoonas“ Mutter arbeite in einem Heim. Auch dort seien vier Bewohner nach der ersten Impfung verstorben.

Meine Mutter arbeitet in einem Heim. 4 Bewohner verstorben nach der ersten Impfung. — Magnoona🇩🇪🇪🇬 (@Magnoona19) February 28, 2021

Auch Nutzer „Schlicht“ berichtet von acht Todesfällen nachdem 22 Bewohner eines Heims geimpft worden seien.

Vor der Impfung seien die Verstorbenen „fit wie ein Turnschuh“ gewesen:

Wie bei uns 22 Bewohner geimpft eine Woche später 8 verstorben.

Vor der Impfung waren die 8 fit wie ein Turnschuh.

Alters bedingt ein wenig angeschlagen keine Frage.

Aber es zeichnert sich ein Bild ab 😠

Und viele scheint es nicht zu kümmern — Schlicht (@Schlicht777) March 1, 2021

Sorge um demenzkranken Vater: Nutzer sorgte mit Vollmacht vor

Auch „Hanseat“ brachte sich in die rege Diskussion ein. Er ist sich sicher: Er wird die Impfung für seinen Vater verweigern. Dafür habe er sich eine Vollmacht organisiert.

Zum kotzen! Mein demzkranker Vater soll auch geimpft werden. Aber dank Vollmachten sind wir gut gewappnet . Ich verweigere das. Natürlich nicht ohne Streit mit der Einrichtung. Aber ich zieh das durch. Wenn seine Zeit gekommen ist, begleitet die Palliativmedizin das gut. — Hanseat (@Mike34924768) March 1, 2021

WOCHENBLICK sucht Erfahrungswerte aus Österreich

Die meisten oder alle oben geschilderten Fälle scheinen sich in Deutschland zugetragen zu haben. Sind Sie aus Österreich und haben auch Sie Erfahrungen mit Todesfällen nach der Corona-Impfung in Ihrem unmittelbaren Umfeld gemacht? Welche guten Gründe haben Sie, um an einen Zusammenhang zu glauben? Sind Sie als Angehöriger, Pfleger oder Mediziner unmittelbar Zeuge eines ähnlich gelagerten Todesfalles geworden? Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen unter [email protected]!

