Ein Berufskrimineller sticht eine 80 Jahre alte Dame nieder. Auf offenere Straße. Weil er ihr Auto klauen möchte. Dabei war der Täter eigentlich in Haft! Geschehen ist die Schreckenstat in Houston, Texas. Das Verbrechen sorgt über die Landesgrenzen hinaus für Wut und Trauer.

Schock und Fassungslosigkeit wegen eines eiskalten und sinnlosen Mordes am Samstag in den USA.

Auf der Flucht vor der Polizei ermordete ein 38-jähriger Berufskrimineller eine 80 Jahre alte Lady. Er wollte ihr Auto haben. Also überrumpelte er die betagte Dame, die gerade eine Apotheke verlassen hatte und stach mit einem Messer auf sie ein.

Als die Polizei eintraf, versuchte er gerade den Wagen zu starten. Als er dann auch auf die Beamten losging, eröffneten diese das Feuer. Der Täter starb noch am Tatort. Das Opfer, Frau Rosalie Cook, erlag wenig später im nahegelegenen Krankenhaus ihren Verletzungen.

Frau Cook hinterlässt vier Kinder und sechs Enkelkinder. Die Angehörigen waren geschockt und bestürzt, die Tat sei unfassbar tragisch und sinnlos. Freunde der Familie sagten gegenüber Medien: „Sie kümmerte sich immer um alle,“ wäre ein herzensguter und hilfsbereiter Mensch gewesen. Alle nannten sie liebevoll „Mama Rose“.

In den sozialen Netzen sorgte die Horrortat für Entsetzen und Wut. „Der Täter hätte nie frei sein dürfen!“ echauffierten sich Beobachter. Der 38 Jahre alte, afroamerikanische Serienstraftäter wurde bereits dutzende male festgenommen. Gegenwärtig hätte er eigentlich eine Haftstrafe verbüßen sollen, wird behauptet. Der Täter sei aber am 1. Mai in den gelockerten Vollzug überführt worden, wo er sich frei bewegen konnte.

Randy Lewis should never have been free. Now an innocent woman has been murdered. Everyone deserves better. This is absolutely shameful. https://t.co/hfJ4dqfYxG pic.twitter.com/tqIr9Qlmln

— Houston Police Officers‘ Union (@HPOUTX) May 18, 2020