Bild: Guggenbichler

Grenzen, die nicht mehr so wichtig sind, geraten bald in Vergessenheit. Vermutlich erginge es der oberösterreichisch-bayerischen Grenze im Mühlviertel bald ebenso, gäbe es in der Donau-Ameisberg-Region nicht die sogenannten Schmuggelpfad-Wanderungen, bei der die Teilnehmer in die vergangene Welt des illegalen Grenzgänger-Unwesens eintauchen können.

von Kurt Guggenbichler

Werbung

Seit gut 20 Jahren gibt es dieses Angebot schon, und es erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, sagt die Chefkellnerin Karin Wimmer vom Gasthaus Wundsam in Neustift, von wo die „Schmugglertouren“ ihren Ausgang nehmen.

Dort starten die Besuchergruppen, um schnell in den Schmugglerpfad einzuschwenken. Zuvor sind einige der Wanderer noch wie Soldaten im Gesicht mit Tarnfarbe geschminkt und mit Schmuggelgut und Rucksäcken ausgerüstet worden.

Große Gefahren

Damit begeben sie sich auf die einstündige Wanderung, bei der es schließlich an einem Grenzübergang im Wald zur Kontrolle durch die „Zöllner“ und zur Verhaftung der ertappten „Schurken“ kommt.

Diese werden danach zur launigen Gerichtsverhandlung und zur Aburteilung ins Gasthaus Christian Wundsam verbracht. „Als Zöllner und Richter fungiert ein bereits eingespieltes und unterhaltsames Team“, betont Seniorchef Arthur Wundsam.

Was heute ein fröhlicher und ungefährlicher Zeitvertreib ist, nämlich „das Schmuggeln“ in dieser Gegend, war bis vor 25 Jahren noch eine ernste und mitunter gefährliche Angelegenheit.

Denn das Gebiet auf oberösterreichischer Seite von Pühret über Neustift bis nach Oberkappel war bis zum EU-Beitritt unseres Landes eine florierende „Schwärzer“-Region. Auf bayerischer Seite gehörten die Ortschaften Gottsdorf und Riedl dazu.

Eldorado für Schmuggler

Diese ganze Ecke sei ein Eldorado für Schmuggler gewesen, erläutert Gerhard Weiss, Seniorchef des gleichnamigen Gasthauses in Pühret, und Mitinitiator der Schmugglerpfad-Wanderungen. Denn damals hätte man bei Nacht und Nebel alles über die Grenze gebracht, was die Bevölkerung brauchen konnte, in der Hauptsache Lebensmittel.

Was tatsächlich geschmuggelt wurde, ergab sich aus der jeweils wirtschaftlichen Situation entlang der Grenze. Zeitweilig waren die Zöllner dort völlig überfordert, erzählt man sich noch heute an den Stammtischen.

In den 30er-Jahren des vorvorigen Jahrhunderts verlegten die Bayern sogar ein Regiment Soldaten nach Gottsdorf, um den dort operierenden Schmugglerbanden das Handwerk zu legen. Natürlich gelang ihnen dies nicht, weil die Zöllner – sie lebten schließlich auch in der Gegend – häufig nicht nur ein Auge zudrückten, sondern auch so manche „Aktion scharf“ verrieten.

Tarnen und täuschen

Diesbezügliche Tipps gab es meist im Gasthaus von Josef Schürz in Neustift, wo Zöllner und Schwärzer anderes Wort für Schmuggler, da sie ihre Gesichter nachts zur Tarnung mit Ruß schwärzten) beim Bier gern zusammensaßen.

Im Heustadl des Anwesens wurden die verschobenen Lebensmittel, wie Salz, Mehl und Zucker, vorübergehend versteckt, während Kaffee und Schmalz in den Gewölbenischen des Mostkellers auf den Weitertransport zur Grenze warteten.

Oft tricksten die Schmuggler die Grenz­wächter mit List und Tücke aus. Dazu gehörte etwa das Auskundschaften der Postenbewegungen. War das gelungen, ging das Täuschungsmanöver los: Junge Schmuggler trieben nachts einige Tiere geradewegs auf die Zöllner zu, die natürlich sofort die Verfolgung aufnahmen.

Erinnerungen an eine „wilde“ Zeit

Damit waren die Wächter über alle Berge, und der Rest der zu schmuggelnden Herde konnte ungehindert die Grenze passieren. „Hier ist es manchmal schon wild zugegangen“, sinniert der pensionierte bayrische Landwirt Rupert Irgmeier, dessen ehemaliger Ferienhof in Gottsdorf einst auch ein Schmugglerhof war.

Das Anwesen wurde hauptsächlich dazu benutzt, um dort Pferde und Rinder so lange unterzustellen, bis die Luft für den Grenzwechsel rein war. Geschmuggelt worden sei meistens aus Not, aber auch aus Leidenschaft oder im Auftrag, vielfach aber unter Einsatz des Lebens.

„In Riedl hat es in den 1930er-Jahren Zeiten gegeben, in denen kein einziger Mann im Dorf war, weil alle im Gefängnis saßen“, erzählt Irgmeier eine jener Geschichten, wie man sie heute noch entlang der 52,2 Kilometer Demarkationslinie in dieser Region zu hören bekommt. Dann hätten die Frauen das Schmalz in den Säumen ihrer Röcke über die Grenze gebracht.

Diese Grenze war 1765 – basierend auf einem Staatsvertrag zwischen Kaiserin Maria Theresia und dem Passauer Bischof Leopold Ernst Graf von Firmi­an – mit 54 Marksteinen neu gekennzeichnet worden. Die historischen Grenzsteine 47 bis 48 haben sich bis heute erhalten.

Viele Legenden

Erhalten hat sich auch die Legende, wie Grenzer vor Angst das Weite suchten, wenn der gefürchtete „Schmuggler-Michi“ wieder einmal mit einer Schwärzer-Gruppe durch die Wälder schlich. Heute kann man dort lediglich den Wanderern begegnen, die den Spuren der alten Schmuggler folgen …