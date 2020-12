„Elsie und Ovil – Unterwegs mit dem Kaiser“ heißt ein Buch, in dem zwei Welser Kinder bei einem Schulausflug irrtümlich in der Welser Burg zurückgelassen werden und dort dem „letzten Ritter“ Maximilian I. begegnen.

„Lesen ist Kino im Kopf“, freut sich Bürgermeister Andreas Rabl anlässlich der Präsentation des Buches aus der Feder zweier Welserinnen.

Die Geschichte schrieb Gerlinde Bäck-Moder, die schon in ihrer Zeit als Lehrerin etliche Thea­terstücke, Erzählungen und Texte für Musicals verfasste. Mittlerweile umfasst ihr Œuvre 21 Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Das jüngste Werk für Kinder hat Christine Zeilberger illustriert, eine Metall- und Grafikdesignerin.

Mit kräftigem Pinselstrich verlieh sie den Kindern Elsie und Ovil Gestalt. Deren Fantasie­namen haben einen Bezug zu Wels: Wels ohne W wurde zu „Elsie“, und der Bubenname Ovil ist der erste Teil des römischen Namens für Wels (Ovilava). In der Geschichte spazieren die beiden mit Kaiser Maximilian durch Wels und erkunden das Leben und Treiben seiner Zeit.

Gewinnspiel für kleine Leseratten

Da der örtliche Energieversorger, die eww-Gruppe, das Buch sponserte, wird in der Geschichte auch das gute Welser Wasser gelobt. Die Auflage von 1.000 Stück wird wohl rasch vergriffen sein. Kleine Leseratten können das Buch aber gewinnen, wenn sie bis 21. Dezember eine weihnachtliche Geschichte oder Zeichnung einsenden. Gescannt oder fotografiert per E-Mail: [email protected], per Post an: Stadt Wels, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtplatz 1, 4600 Wels, oder direkt in Bürgermeister Rabls Weihnachtswunschbox vorm Rathaus. Name, Anschrift und Telefonnummer zur Verständigung nicht vergessen (Daten werden anschließend gelöscht)!

Nun steht dem spannenden Leseabenteuer (fast) nichts mehr im Weg!