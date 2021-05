Symbolbild: Pixabay

Das Glücksspiel ist wie viele andere Gewerbe, die mit den Wünschen und Träumen der Menschen spielen, nicht unbedingt ein seriöses. Das weiß jedes Kind. Auch SPÖ-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer dürfte das seit langem wissen. Immerhin kommt er selber aus der Branche. So sorgte er in seiner früheren Funktion erst 2014 als PR-Agent für das Casino Baden bis nach Deutschland für Schlagzeilen (Spiegel: „Fürstlich zocken“). Jetzt kritisiert genau er das Glücksspiel – und zwar das Automatenglücksspiel des kleinen Mannes.

Von Bernadette Conrads

Ähnlich wie Alkohol, verspricht das Glücksspiel Spaß und Höhenflüge und kann letztlich bei missbräuchlichem Umgang zur Sucht und zum persönlichen Untergang werden. Deswegen ist das Glücksspiel ebenso wie Zigaretten, Alkohol oder die Prostitution mit Altersbeschränkungen versehen. Kindern kann der selbstbewusste Umgang mit unter Umständen gefährlichen Glücksversprechungen nicht zugemutet werden. Dass mündigen Bürgern die freie Wahl ihrer Risiken zugestanden werden sollte, zeigte sich in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Alkohol-Prohibition bewies: Verbietet man Erwachsenen den Genuss, so artet er im Verborgenen aus. Der Schwarzmarkt wächst, der Staat verliert jede Kontrolle. Das Elend macht sich erst recht breit.

Monte Carlo okay, Automaten adé?

Dass nun ein angeblicher Sozialdemokrat den kleinen Leuten das Automatenglücksspiel nicht vergönnt, zeugt von der im Spiegel-Bericht skizzierten Abgehobenheit.

So heißt es im Bericht:

„Die betuchten Kunden, die er bereits am Horizont sieht, kommen bevorzugt aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion und von der arabischen Halbinsel: „Die wollen hier natürlich so was wie in Monte Carlo erleben.“ Würden die auch Automaten-Zockerei im rauchgeschwängerten Untergeschoss in Kauf nehmen? „Davon“, sagt Brockmeyer lächelnd, „kriegen die High Roller gar nichts mit.“ Von der Abwärme der Spielautomaten verspricht man sich, „das alte Gemäuer trocken zu halten“.“

Abgehobener Nadelstreifsozialismus

Reiche Araber und Russen sollen also unter Kristalllustern ihren Spielgelüsten frönen dürfen. Taxler, Gastgewerbler und andere Niedriglöhner sollen jedoch keine Möglichkeit haben, ihr Glück zu probieren. Ist das nun Rassismus oder Klassismus? Klüngelei wollen wir dem Herrn Brockmeyer, der sich seinen alten Partnern aus dem Glücksspielbereich gewiss vollends entsagt hat, nachdem er zum Landesgeschäftsführer der SPÖ Oberösterreich wurde, ja nicht unterstellen. Die Verachtung für die einfachen Leute zeugt jedenfalls von einem Nadelstreifsozialismus der Sonderklasse.

Ärmere Leute brauchen keine SPÖ-Entmündigung

Denn auch oder gerade den ärmeren Leute sollten die kleinen Freuden des Lebens vergönnt sein. Sie arbeiten hart genug und haben es sich nicht verdient, von öffentlicher Seite her entmündigt zu werden. Denn vor allem sie müssen jeden Tag schwierige Entscheidungen treffen und alles daran setzen, um ihre Familien zu ernähren. Und da sie jedes Risiko im Gegensatz zu den von Herrn Brockmeyer gelobten „betuchten Kunden“ sofort spüren und nicht auf andere abwälzen können, haben sie auch ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Risiken, die sie eingehen. Sie brauchen nicht den „Schutz“ der SPÖ vor ihren eigenen Entscheidungen.

Mehr zum Thema: