Ist es Zufall, Manipulation oder eine Verschwörungstheorie? Leser haben die Wochenblick-Redaktion darauf aufmerksam gemacht: Auf Google gibt es zu jeder beliebigen dreistelligen Zahl, gefolgt von „new cases“ („neue Fälle“) einen Corona-Artikel zu finden gibt. Diese werden in der Suche immer vorgereiht, auch ohne Corona auch nur zu erwähnen. Versuchen Sie es selbst …

Auf den ersten Blick wirkt es ziemlich mysteriös. Egal welche Zahl man sich einfallen lässt, Google wird in den ersten Suchergebnissen dramatische Corona-Fälle auswerfen. Nachdem es weltweit keine anderen Themen mehr zu geben scheint, erweckt das durchaus den Eindruck, dass hier gezielt Hysterie geschürt werden soll. Das glauben Sie nicht? Versuchen Sie es selbst:

Jede Zahl zwischen 100 und 999 …

Wir erdenken eine Zahl. „254 new cases“ – 254 neue Corona Fälle habe es vorgestern in Kalyan-Dmbivali gegeben. Außerdem an einem Tag im Februar als Corona-Todesfälle in China, an einem Tag im März als neue Fälle in Michigan und an einem Tag im April in Pakistan.

Gut. Nehmen wir als Scherz die Zahl „666“. Vor sieben Tagen gab es angeblich so viele neue Corona-Fälle in der Ukraine. Vor vier Tagen war die Gesamtzahl an Corona-Fällen in Montana 666. Und am 3. Juni gab es 666 neue Corona-Fälle in Virginia.

Corona-Ergebnisse dominieren die Ergebnisse

Die Welt ist groß, alle Länder sind von Corona betroffen. Es wäre also vermutlich möglich, dass bei der Summe an panisch-hysterischen Corona-Artikeln seit Anfang des Jahres zu jeder nur denkbaren dreistelligen Zahl ein diesbezüglicher Zeitungsbericht existiert. Das erklärt aber nicht ganz, weshalb Google kein anderes Thema mehr zu kennen scheint. Denn tatsächlich sollte irgendwann in der Menschheitsgeschichte zu jeder Zahl schon ein Ereignis stattgefunden haben, wo „neue Fälle“ niedergeschrieben wurden. Sei es in der Wissenschaft, sei es im Rechtswesen, in der Kriminalstatistik – oder weil jemand genau diese Zahl an neuen Koffern verkaufen möchte.

Wie auch immer – überraschen Sie ihre Freunde doch mit diesem neuen Google Zahlenspiel – sie werden staunen!