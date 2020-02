Symbolbild: Redaktion

Blutiger Tag in der Steiermark: In der beschaulichen obersteirischen Kleinstadt Trieben kam es am Dienstagmorgen zu einem schrecklichen Vorfall: Ein Asylwerber aus Afghanistan soll seine Gattin – und Landsfrau – brutal ermordet haben (Wochenblick berichtete). In Graz wurde nur wenige Stunden später eine zweifache Mutter auf offener Straße von einem Angreifer mit einem Messer attackiert. Sie schwebt in Lebensgefahr …

Ein 27-Jähriger, der erst am Montag aus einer psychiatrischen Klinik entlassen worden war, soll die Tat in der Einvernahme bereits gestanden haben.

Hat das Opfer nicht gekannt

Die brutale Bluttat in Graz ereignete sich auf einer der wichtigsten Einfahrtsstraßen in die Stadt. Ein 27-jähriger – laut offiziellen Angaben handelt es sich um einen gebürtigen Grazer – soll auf einem Gehsteig willkürlich mehrfach mit einem Messer auf die 33-jährige Frau eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt haben. Die Frau, der Täter kannte sein Opfer nicht – wurde im LKH Graz notoperiert, ihr Zustand sei kritisch, hieß es noch am Dienstagabend.

Kein nachvollziehbares Motiv

Seine Einvernahme soll sich schwierig gestaltet haben. Ob das an einer eventuellen Sprachbarriere liegen könnte, ist Gegenstand von Mutmaßungen. Was jedoch bestätigt scheint ist, dass sich der 27-Jährige grundsätzlich zur Tat geständig zeigte. Er konnte jedoch kein nachvollziehbares Motiv zum Angriff angeben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wird er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.