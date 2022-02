Dritter Weltkrieg im Anmarsch: Atom-Streitkräfte alarmbereit

Die Sanktionen gegen Russland sind fixe Sache: Russland wird zunehmend aus dem SWIFT-System ausgegrenzt und damit entschieden im internationalen Handel behindert. Deutschland und die NATO schicken Kriegsgerät in die Ukraine und Frankreich entsendet sogar Soldaten der Fremdenlegion. Der Dritte Weltkrieg dürfte damit eine fixe Sache sein. Die Gefahr eines Atomkriegs steigt nun stündlich, doch die westliche Politik scheint sich davon nicht beeindrucken zu lassen. Sie hetzt munter weiter. Putin bringt nun seine Atom-Streitkräfte in Alarmbereitschaft.

Nachdem die Sanktionen und im Speziellen gegen Russland gestern Nacht fixiert wurden, steht fest: Russlands Zentralbank fliegt aus dem SWIFT-System. Wie Wochenblick berichtete wird dies zum Ausfall der Gasversorgung und alternativ zu einer Explosion der Energiepreise führen. Europas Bürger sollen gegebenenfalls eben frieren, erklärten Politiker wie Niki Scherak von den NEOS im Vorfeld, denn immerhin würden in der Ukraine Menschen sterben. Leonore Gewessler (Grüne) “beruhigte” nun damit, dass man ab dem Punkt, an dem uns das Gas ausgeht, die Industrie herunterfahren würde. Österreich, Deutschland, Belgien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien und Bulgarien und nun auch Frankreich schließen den Luftraum für russische Flugzeuge.

Der russische Überfall markiert eine Zeitenwende. Es ist unsere Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von #Putin. Deshalb liefern wir 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger-Raketen an unsere Freunde in der #Ukraine. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 26, 2022

Zunehmend kündigen EU-Staaten an, aufzurüsten, so auch Österreich. Voller Wut erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer, dass uns Österreichs Unabhängigkeit von den Russen nach dem Zweiten Weltkrieg aufgezwungen worden sei und zeigte seine Ablehnung. Er strebt Österreichs Eintritt in eine EU-Armee an und auch hierzulande wird nun aufgerüstet.