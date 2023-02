Grüne und Globalisten wollen Hausbesitzer enteignen

Dieser Beitrag erschien zuerst auf AUF1.INFO

„Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein“, so das von WEF-Gründer Klaus Schwab ausgegebene Ziel. Und das perfekte Instrument, die Verarmung, laut Neusprech also das “Glück” der Menschen zu erreichen, stellt das Märchen vom menschengemachten Klimawandel dar. Damit kann man den Menschen so ziemlich alles nehmen.

Auf Auto, Fleisch, Urlaubsreisen, ja sogar auf eigene Kinder oder das Recht auf ein anständiges Begräbnis soll man jetzt aus Klimaschutzgründen verzichten! Was ja auch Katja Diehl, Beraterin der österreichischen Umweltministerin Gewessler, zuletzt bestätigt hatte. „Wir nehmen den Deutschen den Traum vom eigenen Auto und vom Eigenheim.“ Nebenbei wird Deutschland deindustrialisiert und der Mittelstand – das Rückgrat von Wirtschaft und Gesellschaft – vernichtet.

Klimadiktatur: Enteignung von Privateigentum

Und natürlich müssen auch die Hauseigentümer im Rahmen des marxistischen Klimakampfes gegen das Privateigentum enteignet werden. Selbstverständlich auch mit Hilfe der perfekten Klimaschutzwaffe: der deutschen Bürokratie. Die ohnehin seit Jahrzehnten nichts anderes zu tun hat, als freies Unternehmertum abzuwürgen. Sie wird nun dafür eingesetzt, die grüne Klimadiktatur zu exekutieren.

Irrsinn: Begrünungspflicht von Dächern

Das groteske Beispiel dazu ist Hamburg. Hier will der rot-grüne Senat im Rahmen seines Plans, die CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 70 (!) Prozent zu reduzieren, nun nicht nur die erst seit heuer geltende Solardachpflicht verschärfen. Jetzt soll auch noch eine Pflicht zur Begrünung von Dächern kommen! Beide Regelungen gelten sowohl für Neubauten als auch für bereits bestehende Gebäude.

Unsinnig: Mangelware Solarpaneele

Obwohl – außer Roten und Grünen – jeder weiß, dass diese Pläne allein schon deshalb völlig unrealistisch sind, da die dafür benötigten Solarpaneele für das ohnehin wenig sonnenverwöhnte Hamburg absolute Mangelware sind. Grüne Klima-Phantasten argumentieren mit Förderungen. Mit Geld, das man laut deren Meinung ja nur drucken müsse, lasse sich jeder Wahnsinn umsetzen, so anscheinend deren Credo.

Sanierungspflicht für Altbauten

Dass der Wahnsinn Methode hat, beweist ja auch die bundesweite Sanierungspflicht für Altbauten, um deren Energieeffizienz zu steigern. Wovon wir bereits berichtet haben. Viele Menschen werden sich die umfangreichen Sanierungsarbeiten nicht leisten können und daher gezwungen sein, ihr Haus zu verkaufen.

Schnurstracks in Richtung Great Reset

Genau was von den Klima-Kommunisten beabsichtigt ist. Sie können die freiwerdenden Grundstücke dann schnurstracks an ihre eigene Klientel – illegale Einwanderer oder Immobilienkonzerne – weiterreichen. Und dabei selbst ein paar Euro abzweigen. Für sie wird der Great Reset jedenfalls nicht in Besitzlosigkeit enden!