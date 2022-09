Habeck, Baerbock, Özdemir – den Ökosozialismus schaffen wir!

Vorwärts immer – rückwärts nimmer! Währen das Morden mit dem gefährlichsten Impfstoff aller Zeiten (eigentlich eine Gentherapie)

munter weiter geht, besinnt sich die fanatisierte Klimasekte auf ihre längst widerlegte Ideologie.

Ein Text von Dr. med. Rüdiger Pötsch.

Frei nach Michael Mann‘s „Hockeyschläger-Diagramm“ wird (nicht nur vom Weltklimarat IPCC) gebetsmühlenartig behauptet, der angebliche Klimawandel sei „menschengemacht“ und nahezu ausschließlich durch den CO2-Anstieg aus der Verbrennung fossiler

Energien bedingt, was auch die Erhebung einer CO2-Steuer rechtfertigen soll. Zuvor sei das Klima über Jahrtausende nur so vor sich hin

gedümpelt. Michael Mann ist amerikanischer Paläoklimatologe.

Der Geographie-Wissenschaftler Tim Ball kam bei der Auswertung der Klimadaten der letzten 2.000 Jahre zu ganz anderen Ergebnissen als Mann.

Für Mann und seine Hockeykurve hat es sowas wie die römische Warmzeit, das mittelalterliche Klimaoptimum oder die „kleine Eiszeit“ nicht gegeben. Erinnern wir uns: Zwischen ca. 1100 und 1300 betrieb man auf Grönland („Grünland“) Milchwirtschaft!

Tim Ball äußerte aufgrund seiner Erkenntnisse: Mann gehöre wohl eher in ein Staatsgefängnis als an die Universität von Pennsylvania (orig.

“belongs in the state pen, not Penn. State“), was zwar sehr witzig ist, ihm jedoch eine Verleumdungsklage von Mann einbrachte, über welche

wie folgt entschieden wurde: Die Klage wurde vom obersten Gericht von British Columbia in Kanada abgewiesen. Die Kosten wurden Michael

Mann auferlegt.

Obwohl Mann’s wissenschaftliche Glaubwürdigkeit längst dahin ist, verehren ihn die Klimasektierer noch immer als Helden. Ihr monomaner, CO2-fixierter Exorzismus hindert sie daran, den CO2-Verlauf der Erdgeschichte zur Kenntnis zu nehmen:

Sonne, Erde und Sterne erzeugen das Klima. Der Weltklimarat IPCC befasst sich jedoch auftragsgemäß so gut wie ausschließlich mit dem

sogenannten menschengemachten Klimawandel. Natürliche Klimaschwankungen werden ausgeblendet, ein Grund, weshalb die meisten Naturwissenschaftler den Weltklimarat verlassen haben und nun überwiegend Soziologen und Politologen den Ton angeben. Die Gründung des Weltklimarats ging überwiegend auf den sozialistischen Milliardär Maurice Strong zurück, der darin einen Hebel sah, die UNO zu einer Weltregierung auszubauen.

Ökonomen warnen

Der Ökonom Professor Ottmar Edenhofer weißt darauf hin, dass es ein großer Fehler sei, Klimapolitik abgetrennt von … Globalisierung zu

diskutieren. „…man muss klar sagen: Wir verteilen durch die Klimapolitik de facto das Weltvermögen um.“

Von 2020 an wollten die Industrieländer jedes Jahr insgesamt 100 Milliarden US-Dollar für Klimaschutz und -anpassung in armen Ländern

aufbringen. Geliefert haben sie bisher „nur“ 80 Milliarden US-Dollar pro Jahr, zeigt nun eine OECD-Analyse. Mit dieser Unsumme von Geld für den „globalen Süden“ soll dort die „Dekarbonisierung“ der Wirtschaft und die Anpassung an die Folgen

der Klimakrise erfolgen. Umverteilung im allergrößten Stil!!

Die sich ins Unermessliche steigernde pseudoreligiöse Panik unserer Klimafanatiker droht ganze Volkswirtschaften zu verschlingen.

Klimadebatte, Energiewende, Schulstreiks, Sozialistische Tagträume, Flugverbote, Fahrverbote, Fleischdiffamierung, Verzicht auf Kinder,

Post-Wachstums-Ökonomie, die Liste ist endlos. Und wir sind – als Erben von Merkel – das einzige Land weltweit, das aus der Atomenergie

ausgestiegen ist! Beinahe tagtäglich versuchen die Klimafanatiker und die ihnen in blindem Gehorsam folgenden Medien Horrorszenarien für die Zukunft an

die Wand zu malen. Doch das Klima spielt nicht mit: Die arktische Eisdecke die angeblich schrumpfen soll, nimmt in Wirklichkeit zu!

Transhumanismus und Ökofaschismus

Der menschenverachtende Transhumanismus der „political WEF-Jünger“ Klaus Schwab und seines Beraters Yuval Noah Harari setzt

dem Wahnsinn die Krone auf und fällt bei unseren grünen Ökofaschisten auf fruchtbaren Boden.

Wir haben es hier mit einem verruchten Zusammenspiel von wissenschaftlichen und politischen Blendern, Scharlatanen und Demagogen

zu tun, die ganz offensichtlich nicht die Interessen der Bevölkerung zum Ziele haben. Dass Repräsentanten des Staates auch Böses für die Menschen anstreben könnten, zu dieser Erkenntnis muss der Großteil der Bevölkerung erst noch gelangen.

Schon 2016 hatte Habeck – nach seiner Wahl zum Parteichef der Grünen – angekündigt, dass er im Fall der „Übernahme dieser Republik“ den

Kauf von russischem Gas Schritt für Schritt einstellen und den Bau von Nordstream II verhindern werde. 2022 kam ihm schließlich der

Ukraine-Krieg zupass: Seit den selbstmörderischen Sanktionen gegen Russland steht Europa am Abgrund einer wirtschaftlichen und sozialen Krise.

Zitat Ken Jebsen: „19 Großunternehmen mit einem Umsatz von mindestens 20 Millionen Euro haben zwischen April und Juni einen Insolvenzantrag

gestellt. Insgesamt meldeten damit im ersten Halbjahr 52 Großunternehmen Insolvenz an. Das sind 53 Prozent mehr als im Vorjahr.

Sollte dieses Verhältnis bis Jahresende bleiben, würde Deutschland rund 115 Pleiten erleben. Die gewissenlose Vernichtungspolitik der Bundesregierung und der Wirtschaftskrieg gegen das eigene Land entfalten damit ihre volle Wirkung. Wir sind auf dem besten Weg in die Massenarbeitslosigkeit und einer großflächigen Verarmung der Gesellschaft.“

Herzlichen Glückwunsch Herr Habeck! Glückwunsch auch zur verbalen Unterstützung Ihrer Politik durch Frau Baerbock in Prag: „Es ist mir

egal, ob die Menschen demonstrieren – die Sanktionen werden weitergehen!“ Es interessiere sie nicht, was ihre Wähler wollen und ob sie auf die Straße gehen – die Sanktionen würden weitergehen, ganz egal, wieviel Protest es gäbe, äußerte die Grünen-Politikerin bei einem Treffen der EU-Außenminister in Prag. Vielleicht müssen sie an ihren Amtseid erinnert werden.

Der Amtseid deutscher Minister:

„Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz

und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So

wahr mir Gott helfe.”

Ist eigentlich schon juristisch geprüft, ob Sie, Herr Habeck zusammen mit Frau Baerbock wegen Meineid ins Gefängnis müssen?Dort könnten Sie ja dann die Mithäftlinge von der Forderung Özdemirs nach fleischfreier Ernährung überzeugen.

Planen USA die Zerstörung der deutschen Wirtschaft mit Hilfe der

„Grünen“?

Offensichtlich ja: haben Sie nicht bereits ein Geständnis abgelegt?

„Ja, die Gaskrise ist bedrückend für den Winter…aber parallel zur Gaskrise, ich würde sagen unterhalb der Oberfläche der aktuellen Krise

findet eine erstaunliche Dynamik statt, eine Dynamik, die die Transformation der Industrie, die Transformation der Wirtschaft, die

Transformation unseres Landes zu mehr Klimaschutz und Klimaneutralität mit großen Schritten voranbringt.“

Herr Habeck, nehmen Sie als Autor meinen nachfolgenden Text „Grünland“ zur Kenntnis und treten Sie mit Ihren ökofaschistischen

Mitstreitern unverzüglich zurück!

Grünland