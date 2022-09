Transhumanismus: Metaverse-Firma ernennt “Roboterfrau” zur Chefin

Der globale Metaverse-Markt wird bis 2025 voraussichtlich 280 Milliarden Dollar übersteigen. Jetzt hat ein Metaverse-Unternehmen einen Roboter zum weiblichen CEO ernannt. Die vierte industrielle Revolution ist in vollem Gange, und in der Welt der Technologie gibt es immer wieder Neuerungen, die in Richtung Transhumanismus gehen, wie von WEF Vordenker Yuval Noah Harari propagiert.

Dieser Artikel von Dr. Peter F. Mayer erschien zuerst auf tkp.

Das chinesische Metaverse-Unternehmen NetDragon hat gerade einen Roboter zu seinem CEO ernannt, was wie aus einem Science-Fiction-Roman klingt. Dieser CEO wurde gerade eingestellt, um die Geschäfte dieses bekannten chinesischen Gaming- und Metaverse-Unternehmens zu leiten, berichtet “Bitcoinist“. NetDragon Websoft ist ein chinesisches Unternehmen, das Multiplayer-Online-Spiele und mobile Apps entwickelt und betreibt.

Das Metaverse wurde gerade noch verrückter

Tang Yu ist ein KI-gesteuerter virtueller humanoider Roboter, der am 26. August zum CEO von Fujian NetDragon Websoft, der Hauptabteilung des Unternehmens, ernannt wurde. Nach Angaben des Unternehmens wird Tang Yu die Entscheidungsfindung im Tagesgeschäft des Unternehmens unterstützen und ein effektiveres Risikomanagementsystem bereitstellen.

Sie wird auch als Echtzeit-Datenzentrum und Analysetool für den Vorstand eingesetzt. Zu den Aufgaben von Tang Yu gehört auch die Schaffung eines “fairen Arbeitsumfelds” für die Mitarbeiter.

Die Macht der KI

Künstliche Intelligenz ist aus der heutigen Technologie nicht mehr wegzudenken. Deshalb betont auch der Gründer des Unternehmens, Dr. Dejian Liu, die Bedeutung dieser Änderung im Unternehmen.

„Wir glauben, dass KI die Zukunft der Unternehmensführung ist, und die Ernennung von Frau Tang Yu steht für unser Engagement, den Einsatz von KI wirklich zu nutzen, um die Art und Weise, wie wir unser Geschäft betreiben, zu verändern und letztlich unser zukünftiges strategisches Wachstum voranzutreiben“, so Dr. Dejian Liu.

„Mit Blick auf die Zukunft werden wir unsere Algorithmen hinter Tang Yu weiter ausbauen, um ein offenes, interaktives und hochtransparentes Managementmodell zu schaffen, während wir uns allmählich in eine metaverse-basierte Arbeitsgemeinschaft verwandeln, die es uns ermöglichen wird, eine viel breitere Basis von Talenten weltweit anzuziehen und uns in die Lage versetzen wird, größere Ziele zu erreichen“, so Liu.

NetDragon will auch Bildung digitalisieren

NetDragon, ein bekannter Entwickler von Online-Spielen in China, wurde 1999 gegründet und hat mehrere beliebte Spiele entwickelt, darunter Eudemons Online, Heroes Evolved, Conquer Online und Under Oath. Mit dem Ziel des Managements, die größte globale Online-Lern-Community aufzubauen und jeder Schule auf der Welt echte integrierte Blended-Learning-Lösungen zu liefern, hat NetDragon in den letzten Jahren auch damit begonnen, sein Online-Bildungsgeschäft zu erweitern.

Im Jahr 2010 begann NetDragon Websoft mit der Arbeit im Bildungsbereich, um „die größte Lerngemeinschaft weltweit“ zu schaffen. Das Unternehmen hat auch mehrere Akquisitionen in den Bereichen Community und Bildung getätigt, darunter die Gründung des UNT-NetDragon Digital Research Centre durch eine Zusammenarbeit mit der University of North Texas.

Am 3. Juli 2017 gab NetDragon bekannt, dass es den amerikanischen Bildungssoftwareverlag JumpStart Games übernommen hat. Außerdem erwarb NetDragon 2015 eine 100-prozentige Beteiligung an der in Großbritannien notierten Promethean Limited.

Globaler Metaverse-Markt boomt

Der globale Metaverse-Markt soll bis 2025 ein Volumen von 280 Milliarden US-Dollar erreichen. Mit Investoren wie Microsoft und Epic Games ist das eine beachtliche Summe. Das Metaverse ist auch für lokale chinesische Unternehmen von Interesse. Unternehmen wie Alibaba, Bytedance und Tencent kündigten Anfang des Jahres an, dass sie eine beträchtliche Summe in das Metaverse investieren wollen.

Das chinesische Metaverse unterscheidet sich möglicherweise stark von seiner westlichen Version, obwohl es ein Konzept ist, das die reale und die virtuelle Welt miteinander verbindet. Die Regulierung von Kryptowährungen in China ist sehr streng. Da das Konzept des Metaversums in der Geschäftswelt noch relativ neu ist, könnte Peking das chinesische Metaverse nutzen, um seine Kontrolle über das Land weiter zu festigen.