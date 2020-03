Bild: OEFJ

Paukenschlag! Mit sofortiger Wirkung nimmt Österreich an der Grenze keine Asylanträge mehr an. Basis der Maßnahme sei laut Medienberichten das Bundesepidemiegesetz. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) stellte am Freitagvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz noch fest, „es gibt definitiv nicht mehr Asylwerber in Österreich“. Derzeit seien es 12 pro Tag.

Offizielle Zahlen zeigen, dass es noch im Februar 1.104 Asylanträge, also im Schnitt rund 38 pro Tag waren. 12 Neuanträge pro Tag bedeuten noch immer fast 400 neue Asylwerber im März. In Zeiten der Corona-Krise ist der Bevölkerung jeder neue Migrant schwer zu erklären, wie auch das von der Krankheit so stark betroffene Italien feststellte.

