Am heutigen Samstag, den 16. Jänner, findet in Wien die Großdemo gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung statt. Der Wochenblick berichtet in diesem Live-Ticker in Echtzeit!

13:45 Der Platz füllt sich immer weiter. Schätzungsweise sind mittlerweile schon über 5.000 Menschen vor Ort – Tendenz stetig steigend! Die Polizei macht nahezu durchgehend Durchsagen, dass die Maskenpflicht und der Abstand einzuhalten sei. Die Teilnehmer an der Demonstration halten sich aber nicht daran. Vielmehr sind Spott, Lachen und abfällige Bemerkungen in Richtung des Innenministers zu vernehmen. Die Veranstalter auf der Bühne agieren in dieser Sache leider nicht sehr besonnen. Es steht die Befürchtung im Raum, dass die Polizei das zum Anlass nehmen könnte, eine Auflösung der Demonstration auszusprechen.

13:30 Auch die Phantome sind vor Ort.

13:00 Mindestens 2.000 Personen sammeln sich bereits am Maria-Theresien-Platz vor dem Heldenplatz. Nach Ansprachen von Martin Rutter und Alexander Ehrlich spricht aktuell der Abgeordnete Hans Jürgen Müller.

12:00 Schon die Anreise sollte Teilnehmern offensichtlich möglichst schwierig gemacht werden: Die Polizei soll Zeugenberichten zufolge fünf Busse mit anreisenden Demonstranten angehalten und an der Weiterfahrt gehindert haben. Nachfolgendes Video kursiert in sozialen Medien, es soll im Raum Salzburg aufgenommen worden sein.