Schulsenator Ties Rabe von der SPD kündigte eine rasche Änderung des Schulunterrichtsgesetzes an. Es könne nicht sein, dass Schüler im Unterricht ihr Gesicht nicht zeigen. „Mit der Vollverschleierung des Gesichts wird eine Grenze überschritten, die guten Unterricht und gelingende Lernprozesse unmöglich machen.“ Es gehe um die „Kommunikation der Lehrenden und Lernenden sowie der Lernenden untereinander“. „Egal, was welche Kultur oder Religion vorschreibt: In der Schule zeigt jeder und jede offen das Gesicht“, so Rabe.

Bundesweites Verbot in Bildungseinrichtungen gefordert

Laut NDR forderte der Deutsche Lehrerverband ein weitergehendes Verbot von Gesichtsschleiern. „Ich plädiere für ein bundesweites Niqabverbot in allen Bildungseinrichtungen. In Hamburg dürfte der Wunsch nach einem Verbot breite Unterstützung finden. Zunächst hatten CDU, FDP und AfD ein Verbot gefordert und der Rot-Grünen Koalition Versagen vorgeworfen. Sowohl SPD als auch die Grünen äußern sich inzwischen vehement für ein Verbot.