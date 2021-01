Bild: Wochenblick / Hintergrund: freepik / rost9

Der Mainstream-Journalismus kommt seinem Informationsauftrag schon lange nicht mehr nach – mit Beginn der sogenannten Corona-Krise wurde das offensichtlicher denn je. Immer mehr Menschen hinterfragen die einseitige Berichterstattung und suchen nach jenen Informationen, die regierungsnahe Medien gnadenlos unter den Tisch fallen lassen. Auch wir vom Wochenblick spüren ein großes Erwachen in der Bevölkerung. So war der Ansturm auf unser Corona-Spezialmagazin so gewaltig, dass die erste Auflage bereits ausverkauft ist!

Zurecht blicken viele Menschen mit Sorge in die Zukunft. 2020 war ein einschneidendes Jahr. Die Folgen der Corona-Politik werden uns erst 2021 so richtig treffen. Es gilt, vorbereitet zu sein!

Der Wochenblick als unabhängiges Medium hat es sich zur Aufgabe gemacht, das zu berichten, was andere verschweigen. Mit dem Spezialmagazin „Corona-Crash 2021“ haben wir der sogenannten Pandemie ein 108 Seiten starkes Heft gewidmet, in dem wir das Corona-Phänomen von allen Seiten beleuchten. Hier kommen Experten zu Wort, denen anderswo der Mund verboten wird! So können Sie die Vorgänge des vergangenen Jahres einordnen und die Hintergründe verstehen – damit Sie wissen, was 2021 was auf uns zukommt.

