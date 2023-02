Ballone, Ufos und ein Giftzug – Wüste Spekulationen über rätselhafte Ereignisse

Dieser Beitrag erschien zuerst auf AUF1.INFO

In den USA finden derzeit laufend kuriose und rätselhafte Ereignisse statt: Plötzlich schweben riesige Ballone über das ganze Land, die einmal der Spionage, dann wieder der Forschung dienen sollen. Oder auch einem geheimen chinesischen Waffenprogramm.

Während die Gerüchteküche brodelte, kam – noch vor den Ballonen – erst einmal die Biden-Regierung unter Beschuss. Diese versuchte, den Schwarzen Peter wieder einmal Donald Trump zuzuschieben. Schon unter dessen Amtszeit seien die Fluggeräte unterwegs gewesen. Somit gestand man ein, dass es sich bei diesen um kein neu auftretendes Phänomen handelte. Dann suchte man tagelang nach Ausreden, um deren Abschuss zu verhindern.

Spionage-Ballone oder gar Ufos?

Schließlich tauchten diese auf der halben Welt auf. Auch die USA selbst, so erfuhr man, betrieben bereits seit Jahren derlei Forschungsprojekte. War die Ballon-Story also nur heiße Luft? Dann kamen auch noch die Ufos. Plötzlich befand sich das US-Militär im Kampf mit unbekannten drei- bis achteckigen Flugobjekten. Während General VanHerck Außerirdische nicht ausschloss, dementierte das Weiße Haus dies so ausdrücklich, als ob es wollte, dass man das Gegenteil glaube. Aber auch die Ufo-Geschichte verfing nicht. Während manche an das angebliche Projekt „Blue Beam“ – einen vorgetäuschten Alien-Auftritt – dachten, fühlten sich die Hollywood-verwöhnten Amerikaner durch diese Meldung eher gelangweilt. Vermutlich waren diese G’schichtln nur als Ablenkung gedacht.

Turbulenzen bei US-Demokraten

Denn bei den US-Demokraten brennt es lichterloh. Sprengung von Nord Stream 2, Hunter Bidens Laptop, tausende unterschlagene Geheimdokumente, die drohende Veröffentlichung weiterer Unterlagen des Promi-Zuhälters Jeffrey Epstein, Corona-Untersuchungs-Ausschuss. Die Regierung aber ist auf Tauchstation. Und nun sind auch noch deren letzte Ablenkungsmanöver wirkungslos verpufft. Reale Katastrophen finden in den USA allerdings auf dem Boden statt. So sind dort innerhalb zweier Tage gleich mehrere Züge entgleist. Einer davon, im US-Bundesstaat Ohio, mit hochgiftigen Chemikalien. Diese sind während eines Brandes explodiert und haben nun womöglich die größte Umweltkatastrophe aller Zeiten in den USA verursacht. Tausende Tiere sind bereits qualvoll verendet, riesige Bodenflächen chemisch verseucht.

Sabotage am Zug?

Nun kommen interessante Details ans Tageslicht. So war der Zug bereits lange vor der Explosion in Brand geraten, ein Warnmelder war defekt oder wurde ignoriert. Ein am Unglücksort anwesender Journalist wurde ohne Angabe von Gründen verhaftet. Weder Rotes Kreuz noch die FEMA, die US-Katastrophenschutzbehörde, sind zur Hilfe ausgerückt. Und auch die Regierung schweigt. Schon machen wüste Spekulationen die Runde – gab es doch auch schon mehr als hundert Anschläge auf Lebensmittel-Produzenten. Könnte die Massenvergiftung von Tieren und Böden also beabsichtigt sein? Teil des Great Reset? Zu den Besitzern des Bahnunternehmens und somit des Unglückszuges zählen jedenfalls auch dessen Hauptakteure, Vanguard, BlackRock und JP Morgan.