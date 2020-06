Bild: Freepik; Pixabay

Wer sich die Publikationen von Crash-Propheten wie Markus Krall oder Marc Friedrich bereits vor Corona zu Gemüte führte, der wartete bereits auf Szenen, wie sie sich heute abspielen. Zwar ahnte keiner, dass ein Virus zur Weltwirtschaftskrise führt, das Ergebnis ist aber das gleiche.

Ein Kommentar von Elsa Mittmannsgruber

Abertausende Arbeitslose, Börsensturz, Bankensterben, Konkurse, Hyperinflation, Währungsreform, unsägliches Leid und unzählige Selbstmorde. Wir sind mittendrin. Die Ar­beitslosenzahlen und Suizidraten steigen. Eine Firmenpleite jagt die andere. Die nächsten Stufen kann man erahnen.

Vorausschauende haben ihr Geld bereits sicher in Sachwerten angelegt. Bei den anderen werden sich die wenigen Ersparnisse am Konto in Luft auflösen. Wieder andere haben einfach gar kein Geld, das sie sparen oder anlegen konnten. Sie sind es, die auch die Krise wieder am härtesten trifft. Die Armen werden noch ärmer, die Kluft zwischen Arm und Reich größer, der Mittelstand löst sich auf und die Reichen werden noch reicher.

Krisengewinner: Die Superreichen

Wie die Geier warten sie schon, auf Schnäppchen, die aus dem Leid gescheiterter Existenzen resultieren. Sie warten auf niedrige Immobilienpreise, weil beispielsweise viele Menschen ihre Hypotheken nicht mehr bedienen können und verkaufen müssen. Dann schlagen sie zu und verkaufen wieder zu besseren Zeiten ums teure Geld.

Ebenso verhält es sich bei Aktien, die notgedrungen abgestoßen werden mussten und dann billig eingekauft werden. In jedem Fall sind die Superreichen die Krisen-Gewinner. Sie sind es aber auch, die sie durch ihre Spekulationen und ihr ausbeuterisches Verhalten überhaupt verursacht haben – ganz abgesehen von Corona, wodurch die Regierung der Wirtschaft lediglich den Gnadenstoß verpasst hat.

Der große Knall kommt

Krank war das Finanzsystem schon zuvor; und – geht es nach den oben erwähnten Finanzexperten – ebenso zum Scheitern verurteilt. Schon lange lebten wir alle nur noch in einer Scheinwelt, in einer durch Schulden aufgeblähten Blase, die immer größer wurde. Bald knallt’s. Bringen Sie Ihr Geld noch in Sicherheit oder halten Sie sich die Ohren zu.