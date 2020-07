Bild: The White House, Wikimedia Commons, Public domain (U.S. Gov Work)

Was Präsident Trump bereits im Frühling angekündigt hat, wird jetzt offiziell umgesetzt. Die USA treten aus der WHO aus! Auslöser ist das Verhalten der WHO in der Corona-Krise. Dieser Schritt wird auch in Europa von vielen Leuten bejubelt. Offizielle Vertreter hingegen wirken geschockt.

Bereits im April hatte US-Präsident Donald Trump die Zahlungen an die WHO eingefroren. Die WHO hätten die USA in der Corona-Krise nicht richtig informiert. Auch wird der Organisation vorgeworfen, von Milliardär und Impfentwickler Bill Gates kontrolliert zu werden.

Der Austritt wurde offiziell bei der UNO eingereicht. Wirksam werde dieser Schritt mit 6. Juli 2021, also in exakt einem Jahr. Der Kongress war am Dienstag über den offiziellen Austritt, den US-Präsident Donald Trump schon vor Monaten angekündigt hatte, informiert worden, wie der führende Demokrat im Auswärtigen Ausschuss des Senats, Bob Menendez, auf Twitter mitteilte.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.

To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020