Hintergrund & Bild: Screenshot Facebook / Monika Gruber

Die bekannte bayerische Komikerin Monika Gruber sorgt im Netz für Furore – mit einem Video, in dem sie sich über die Maskenpflicht und die Vorschriftshörigkeit der Deutschen wundert.

Gruber, die sich schon seit mehreren Jahren öfter kritisch zu gesellschaftlichen Vorgängen äußert, hat es wieder geschafft: Ihr etwa 90 Sekunden langer Kommentar begeistert ihre Fans – alleine in den ersten 15 Stunden wurde er mehr als 20.000 Mal auf Facebook geteilt. Darin zieht sie die Sinnhaftigkeit einiger Corona-Maßnahmen in Zweifel.

Werbung

Leute „wie gesichts- und mimiklose Lemminge“ am Weg

Zum Einstieg ärgert sie sich über einen Satz der WHO, wonach man die Menschheit durch Social Distancing retten könne. Der Spruch sei „der dümmste seit ‚Geiz ist geil'“ Mindestens ebenso dumm sei aber die Maskenpflicht. „Seit zwei Wochen laufen wir mit diesen Gesichtsmasken herum, nachdem uns vor sechs Wochen diverse Experten erzählt haben, dass dies für den gesunden Menschen absolut sinnbefreit sei“.

Nun würden die Menschen „wie gesichts- und mimiklose Lemminge“ umher laufen. „Lustig“ findet sie, dass auch ein Schal ausreichen solle: „Jetzt stehen irgendwelche Leute im Supermarkt, in der Post hinter dir mit ihrem grindigen, herabgeperlten Schal, den sie seit drei Jahren nicht mehr gewaschen haben“. Das helfe ungefähr so gut gegen Viren, als ob man bei der Verhütung die Haut einer verzehrten Weißwurst verwende.

Gruber: „Denken nicht vergessen!“

Dabei kritisiert sie auch die Hörigkeit der Deutschen, einer Vorschrift zu folgen: „Ich glaube, wenn man den Deutschen sagen täte: Am besten hilft gegen Corona, wenn man sich den linken Zeigefinger ins Ohrwaschl steckt und mit dem rechten Haxen ganz lang auf der Straße rückwärts hüpft, dann täten es mindestens 50 Prozent aller Leute machen“, so die ‚Gruberin‘, die wie gewohnt ihrem unverkennbaren oberbayerischen Dialekt im gesamten Video freien Lauf lässt.

Insgesamt appelliert sie an den gesunden Menschenverstand: „Bitte, Corona hin, Pandemie her, denken nicht vergessen!“ In diesem Sinne verabschiedet sie sich in der Video-Botschaft von ihren Zuschauern und wünscht den Müttern und Großmüttern darunter einen gesegneten Muttertag. Der ein oder anderen dürfte sie mit ihren klaren Worten ja wohl tatsächlich ein Schmunzeln ins Gesicht gezaubert haben…